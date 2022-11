Es wird dunkler auf Füssens Straßen

Auf Suche nach Einsparpotenzialen bei der Beleuchtung prüft die Stadt Füssen inzwischen jede Straße, jeden Radweg und Parkplatz.

08.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In mehreren Straßen in Füssen ist die Beleuchtung in den Abend- und Nachtstunden bereits reduziert, weitere sollen folgen. „Wir arbeiten Straßenzug für Straßenzug ab“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Stadtrat. Wie berichtet, will die Kommune angesichts explodierender Energiepreise den Stromverbrauch senken, auch aus Gründen eines besseren Klimaschutzes. Hier arbeitet die Stadt mit den Elektrizitätswerken Reutte eng zusammen. Geprüft werden Einsparpotenziale jetzt vor allem bei Radwegen, dort könnte es ab 22 Uhr zappenduster sein.

Wie die Rechtslage aussieht

Eichstetter beleuchtete zunächst die Rechtslage: Eine generelle Pflicht zur Straßenbeleuchtung bestehe nicht, innerorts sei sie aber zu gewährleisten, wenn die Verkehrssicherungspflicht dies erfordert. Zum Beispiel bei Fußgängerüberwegen stark befahrene Hauptverkehrsstraßen. Das Abschalten der Straßenbeleuchtung von beispielsweise 22 bis 5 Uhr könne man in aller Regel als unproblematisch einstufen. Ob dort ausnahmsweise eine Beleuchtung notwendig ist, sei im Einzelfall zu prüfen.

Umrüsten auf LED-Lampen

Die Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr in abgespeckter Form ermöglicht. Man konzentriere sich auf die Innenstadt, sagte Eichstetter. In den kommenden Jahre werde man die bereits laufende LED-Umrüstung bei Straßenlaternen fortsetzen, auch wenn dies sicher einen „hohen siebenstelligen Betrag“ erfordere, sagte der Bürgermeister. Die EWR erwarten hierfür Gesamtkosten von 3 Millionen Euro, von denen die Stadt die Hälfte tragen müsste. Allerdings ist mit der Umrüstung eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs, verbunden.

Was jetzt in Füssen auf den Prüfstand kommt

Für die nahe Zukunft soll nun eine Reihe von Punkten geprüft werden, was der Stadtrat ohne Debatte einstimmig mittrug. So soll beispielsweise für Anlieger- und Erschließungsstraßen geklärt werden, ob man ab 22 Uhr komplett auf eine Straßenbeleuchtung verzichten oder wenigstens nur jede zweite Lampe mit deutlich reduzierter Leistung betreiben kann. Auch die Beleuchtung der Parkplätze Morisse und Achmühle soll ab 22 Uhr auf den Prüfstand, ebenso eine Reihe von Radwegen.