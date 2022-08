So wollen Füssen und weitere Orte im Ostallgäu jetzt Energie sparen

"Pulli-/Jacken-Betrieb": Füssen und neun Orte im Ostallgäu senken die Raumemperatur in Schulen zum Energie sparen. Auch auf den Straßen wird es nachts dunkler.

05.08.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Auf ein gemeinsames Vorgehen in der Energiekrise hat sich der Zweckverband Allgäuer Land verständigt: Die Stadt Füssen und die neun weiteren Mitgliedsgemeinden wollen mit einer Reihe kleiner, aber schnell umsetzbarer Maßnahmen ihren Energieverbrauch senken. Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass vielleicht die eine oder andere Nebenstraße in Füssen nachts nicht mehr beleuchtet wird, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf Nachfrage sagte. Und Schüler sollten im Winter am besten im warmen Pullover zum Unterricht erscheinen. Denn an den Schulen soll wie in Rathäusern die Raumtemperatur gesenkt werden.

