Enzensberger Schmerztage: Früher war alles besser?

In der Fachklinik wird die Schmerztherapie kritisch unter die Lupe genommen. Fachärzte diskutieren auch zu zukünftigen Therapien.

03.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Als vollen Erfolg bezeichnen die Veranstalter die elfte Auflage der Enzensberger Schmerztage an der m&i-Fachklinik Enzensberg – obwohl die unter besonderen Bedingungen stattfanden. Pandemiebedingt waren nur die Referierenden unter Einhaltung der 2-G-Plus-Regel vor Ort. Die Möglichkeiten der Digitalisierung via Live-Stream boten jedoch ein hohes Maß an fachlichem Input, dem mehr als 160 Teilnehmende aus Medizin, Therapie, Psychologie und Pflege am heimischen Rechner folgen konnten, teilt die Klinik mit.

Zum letzten Mal fanden die Schmerztage heuer unter der Leitung des nach über 20 Jahren aus der Führung des Interdisziplinären Schmerzzentrums scheidenden Chefarzt Dr. Klaus Klimczyk statt. Mit im Leitungsteam waren außerdem sein Nachfolger Dr. Martin Steinberger und der Kaufmännische Direktors Alexander Heim.

Schmerztage im Enzensberg - Auftakt mit Zukunftsfrage

Unter dem Titel „Früher war alles besser? Oder: Zurück in die Zukunft?“ wurde gemeinsam ein kritischer Blick auf die Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie (IMST) im Allgemeinen und die Umsetzung in der Fachklinik Enzensberg im Besonderen geworfen. Zudem wurde diskutiert, welchen Aufschluss die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre der Pandemie für die künftige Arbeit mit den Patientinnen und Patienten geben können und wie mit den Erkenntnissen der Wissenschaft eine fundierte Zukunftsperspektive skizziert werden kann.

Den Auftakt der Fachveranstaltung gestaltete Prof. Dr. Thomas Weiß vom Institut für Psychologie, Lehrstuhl für Klinische Psychologie, in Jena mit seinem Vortrag „Die Einflüsse der Schmerzforschung auf die IMST– wie sieht die Schmerztherapie von morgen aus?“

Die Teilnehmenden erhielten darüber hinaus Einblicke in die Schmerzpsychotherapie, die Ernährungswissenschaft sowie über die schmerztherapeutische Praxis bis hin zum Einsatz von Apps. Unter dem Titel „Visionen für eine sektorübergreifende Schmerzmedizin“ stellte Dr. Eva Bartmann, Fachärztin für Anästhesiologie, Spezielle Schmerztherapie vom Schmerzzentrum Neu-Ulm, mögliche Ansätze für eine bessere Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationärer Schmerzmedizin vor.

Der Ansatz passte laut der Mitteilung der Fachklinik Enzensberg gut zum Konzept der Fachveranstaltung, die von einer generalistischen Herangehensweise und dem interdisziplinären Austausch auf Augenhöhe geprägt gewesen sei.

Höhepunkt mit Ergebnisse einer Patientenumfrage

Ein weiterer Programmhöhepunkt war die Präsentation der Patientenvertreterin Heike Norda vom Selbsthilfeverein SchmerzLOS. Die Schmerzpatientin brachte den Tagungsteilnehmenden die Ergebnisse einer von ihr organisierten Patientenumfrage näher. Fazit: Die übermittelten Antworten unterstreichen den Enzensberger Ansatz der Schmerztherapie.

Chefarzt Klimczyk: „Wir möchten Schmerzmedizin mit Freude anbieten und unsere Patientinnen und Patienten so gut wie möglich dabei unterstützen, diese Freude in ihr Leben zu tragen.“ Steinberger, der zum 1. Januar den Chefarztposten übernimmt, ergänzt: „An diesem Prinzip wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Wir nehmen unsere Patientinnen und Patienten ernst und erarbeiten gemeinsam mit einem großen Spektrum an erfahrenen Mitarbeitenden und Therapiebausteinen individuelle Methoden zur Verbesserung der Schmerzerkrankung.“