Ept in Peiting hat einen neuen Geschäftsführer

Philipp Hoßfeld war zuvor bereits in dem Unternehmen

26.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Philipp Hoßfeld leitet seit 1. Februar die Bereiche Operations, Betriebsmittelbau und Qualitätsmanagement der ept GmbH. Er ergänzt die Geschäftsführung um Thomas Guglhör.

Ept in Peiting: Hoßfeld war bereits bei mehreren mittelständischen Unternehmen

Hoßfeld war bereits bei mehreren mittelständischen Unternehmen in leitenden Positionen. Als Experte für Prozessoptimierung und Lean Management begleitet er seit bereits über 20 Jahren Führungskräfte, Prozesse in der Administration, Planung, Produktion und Herstellung sowie Logistik und Instandhaltung verschiedenster Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Seit 2018 unterstützt er die ept GmbH mit seiner Expertise im Bereich Operations und wurde dieses Jahr in die Geschäftsführung berufen.

Hoßfeld zu ept: Eine Ehre da mitzuwirken

„Für mich ist es eine Ehre, in diesem technologisch hochstehenden Familienunternehmen mitzuwirken“ erklärt Hoßfeld. „In der Steckverbindungsindustrie ist die ept eine namhafte Größe und ich freue mich sehr, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden das Unternehmen weiterentwickeln zu dürfen. Mein Schwerpunkt wird es sein, die Effektivität und Effizienz entlang der Wertschöpfungskette auf Weltklasse Niveau zu steigern.“ Die Firma ept sitzt in Peiting und hat mehrere Standorte, unter anderem in Buching.