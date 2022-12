Erben in Füssen und Umgebung:"Es wird teurer"

Wer sein Haus oder seine Wohnung vererben oder verschenken will, bekommt es im neuen Jahr mit neuen Regeln zu tun. Was Experten aus Füssen Betroffenen raten.

18.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Von einer Erhöhung der Erbschaftssteuer durch die Hintertür spricht der Füssener Anwalt für Erbrecht Jürgen F. Berners. Das Problem: Der Gesetzgeber möchte ab kommendem Jahr ein Gesetz anpassen, das die Bewertung von Immobilien verändert. Wird zukünftig also ein Haus an die nächste Generation vererbt, könnte die anfallende Steuer höher ausfallen. Die Frage, die sich daraus ergibt: Wird Erben dadurch unbezahlbar? Das Thema sei in diesen Tagen eines der Hauptanliegen in Berners Kanzlei. Von Wertsteigerungen von bis zu 30 Prozent geht der Verein Haus und Grund – der auch in Füssen tätig ist – aus. Doch es gibt Möglichkeiten, zu massive Steuern zu vermeiden.

Um es vorwegzunehmen: Wie viel es für Betroffene letztendlich teurer wird, sei schwer zu sagen, erläutert Berners. Denn noch seien nicht alle Details bekannt – beispielsweise stehe noch ein sogenannter Regionalfaktor aus. Klar sei aber: „Es wird teurer.“

Steuerexperte aus Füssen: Regeln für die Bewertung von Immobilien angepasst - trifft auch Füssen

Was ist passiert? Mit dem Jahressteuergesetz 2022 soll das Bewertungsgesetz angepasst werden. Hinter den sehr bürokratischen Wörtern steckt am Ende folgendes: Die Regeln, wie Immobilien bewertet werden, werden angepasst. Das dürfte vielen Erben Sorgen bereiten. „Gerade in Bayern führt dies dazu, dass der Wert von Immobilien für die Erbschafts- beziehungsweise steuerliche Zwecke deutlich steigt“, so Berners.

Zwei Beispiele: Weil das Finanzamt ab kommendem Jahr annimmt, dass Häuser länger genutzt werden (80 statt bisher 70 Jahre), steigt der Restwert. Außerdem werden die Wertzahlen – beispielsweise für Ein- oder Zweifamilienhäuser wichtig – an das Marktniveau angepasst. Das Problem: In den vergangenen Jahren kannten die Preise auf dem Immobilienmarkt im Großen und Ganzen nur eine Richtung: nach oben.

In Medienberichten ist zu lesen, dass ein Haus im Münchner Umland mit einem Grundstücks- und Gebäudewert von einer Million Euro für das Finanzamt statt derzeit maximal 1,1 Millionen künftig bis zu 1,5 Millionen Euro wert ist. Und je wertvoller ein Haus ist, desto höher sind die Steuern beim Schenken oder Erben. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat im September Zahlen zum Jahr 2021 veröffentlicht: Insgesamt sind durch die Erbschafts- und Schenkungssteuer in Bayern 3,19 Milliarden Euro zusammengekommen. Dieser Betrag könnte zukünftig höher ausfallen.

Tipps aus Füssen: Was muss man beim Vererben und Schenken beachten?

Was können Betroffene also tun? Berners rät dazu, vom Ziel her zu denken, das Vorhaben durchzurechnen und sich vor allem zu Lebzeiten damit zu beschäftigen: Dadurch verhindere man auch mögliche Streitigkeiten. Wer ein Haus erbt, bekommt vom Finanzamt Post. Notare müssen die Finanzämter über die notariellen Schenkungs- und Kaufverträge informieren. Der Beschenkte und auch der Schenker werden vom Finanzamt aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben. Kommt anschließend der Steuerbescheid, rät Berners dazu, selbst einen Sachverständigen zu beauftragen und den Wert der Immobilie gegenchecken zu lassen. Durch die gesetzliche Anpassung geht er davon aus, dass diese Sachverständigen „Arbeit haben werden ohne Ende“.

Betroffene sollten sich auch mit dem sogenannten Nießbrauch beschäftigen. Hinter dem Begriff verbirgt sich vereinfacht gesagt die Möglichkeit, eine Immobilie zu Lebzeiten zu vererben oder zu verschenken, anschließend aber noch die Nutzungsrechte zu haben. Eine weitere Möglichkeit bestehe beispielsweise darin, Vermächtnisse anzuordnen. Beides mindert den Wert der Schenkung erheblich, so Berners. Beim Erben und Schenken spielen natürlich Freibeträge eine Rolle. Bei Kindern liegt dieser Betrag beispielsweise bei 400.000 Euro. Und diesen Freibetrag kann man alle zehn Jahre neu ausschöpfen.

Dass diese Freibeträge angepasst werden, ist eine der Forderungen des Vereins Haus und Grund. Bislang gebe es zwar Vorschläge und Vorstellungen dazu, aber ob diese ausreichen, die drohenden Nachteile auszugleichen, sei im Augenblick nicht abzusehen, teilt die Vorsitzende des Füssener Vereins Annegret Viebig-Sandler mit. Betroffenen rät der Verein ebenfalls dazu, einen Sachverständigen mit ins Boot zu holen, um den tatsächlichen Wert einer Immobilie festzustellen.

Haus- und Grundbesitzerverein Füssen: Es werden höhere Freibeträge gefordert

Der Präsident des Vereins, Kai Warnecke, weist auf hohe Belastungen hin und fordert: „Es muss auch in Zukunft möglich sein, eine vermietete oder selbst genutzte Immobilie ohne ein finanzielles Desaster an seine Kinder zu vererben.“ Deshalb sollten die Freibeträge zügig angepasst und erhöht werden.