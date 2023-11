Derbytime: ERC Lechbruck empfängt EV Pfronten zum Duell der Gegensätze in der Landesliga

Während sich der EV Pfronten an die Spitzengruppe rangepirscht hat, ging der Saisonstart des ERC Lechbruck daneben. Wer dabei sein will, sollte schnell sein.

Vorhang auf für das erste Derby in der Eishockey-Landesliga: Die Flößer vom ERC Lechbruck erwarten am Freitag ab 19.30 Uhr den EV Pfronten. Anhand der Tabellensituation sind die Rollen klar verteilt: Die Lecher suchen noch nach ihrer Form und sind Tabellenvorletzter, die Falcons hingegen präsentierten sich bärenstark und sind auf dem besten Weg, sich in der Spitzengruppe der Landesliga festzusetzen.

Der Vorverkauf für das Lokalderby läuft bereits gut, so dass die Verantwortlichen des ERC Lechbruck mit einem erhöhten Zuschauerandrang rechnen und darum bitten, frühzeitig im Lechparkstadion zu erscheinen. Die Stadiontore öffnen bereits um 18.30 Uhr.

Eishockey-Landesliga: So lief die bisherige Saison des EV Pfronten

Der EV Pfronten ist stark in die Saison gestartet: In fünf Partien gab es drei Siege, eine Niederlage nach 60 Minuten und eine Niederlage nach Overtime. Die Mannschaft von Trainer Michael Bielefeld ist fast die gleiche wie in der vergangenen Saison, eingespielt und gezielt verstärkt: Vom Nord-Oberligisten Herford wechselte der junge Torhüter Pascal Lorenz zum EVP. Ebenso der Tscheche Jakub Bernad, der vom italienischen Zweitligisten HC Como kam. Auch der Schwede Lukas Lithen hat kurz vor Punktspielstart wieder bei den Pfrontenern angeheuert, nachdem sein neuer Verein in Österreich kurzfristig den Spielbetrieb einstellen musste.

Am vergangenen Wochenende zeigte der EVP seine bestechende Form und besiegte im Heimspiel das bisherige Team der Stunde, den ERC Sonthofen, mit 5:2. Zwei Tage später luchste man dem nächsten Favoriten ESV Burgau bei der 2:3-Niederlage nach Overtime auswärts einen Punkt ab. Es läuft derzeit bestens beim EV Pfronten und es scheint so, als können sich die Falcons derzeit nur selbst stoppen. Nach den beiden kräftezehrenden Spielen hofft Bielefeld, dass sich die Spieler rechtzeitig zum Wochenende wieder einsatzbereit melden, um auch die anstehenden Aufgaben angehen zu können. Man wolle die Kampfkraft der Flößer keinesfalls unterschätzen.

Eishockey-Landesliga: So verlief die Saison für den ERC Lechbruck

Die bisherigen Ergebnisse des ERC Lechbruck können nicht mithalten. In vier Spielen mussten vier Niederlagen eingesteckt und verdaut werden. Die Flößer standen sich dabei oftmals selbst im Weg und in dieser Woche wurde versucht, im Training Fehler zu korrigieren und Aufbauarbeit zu leisten. Natürlich kommt bei vier Niederlagen in Folge auch Kritik im Umfeld auf, aber das gehört dazu. Vorsitzender Manfred Sitter gibt die Marschroute vor: „Wir müssen den Kopf oben behalten, weiter hart arbeiten und an uns glauben.“ Einzelne Spieler jetzt an den Pranger zu stellen, lehne er kategorisch ab, das sei zu einfach. „Wir müssen uns als Team aus dieser Lage befreien und ich bin überzeugt, dass der Zeitpunkt, am dem der Knoten platzt bald kommen wird.“