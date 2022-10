Durch einen Erdrutsch gefährdet ist ein Wohnhaus in Pfronten-Meilingen. Hier halten wir Sie über die aktuelle Lage auf dem Laufenden.

03.10.2022 | Stand: 09:40 Uhr

Ein Wohnhaus in Pfronten-Meilingen (Landkreis Ostallgäu) wurde am Montagmorgen (3. Oktober 2022) von der Feuerwehr evakutiert. Es sei durch einen Erdrutsch gefährdet, hieß es in einer ersten Polizeimitteilung.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.