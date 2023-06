So war das Lobach-Fest in Seeg: 200 Besucher feierten

Das Fest in Seeg wird ein voller Erfolg – auch wenn kurzfristig das Besteck ausgegangen war. Bereits zum elften Mal fand das Fest statt.

06.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Alles Lobach, oder was? Natürlich, lautet die Antwort, wenn es um das traditionelle Lobach-Fest im gleichnamigen Seeger Ortsteil geht. Am Sonntag ging der Festtag über die Bühne: Die organisierende Außengruppe Lobach der Seeger Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun – mit rund 200 Besucherinnen und Besuchern im Festzelt, auf Bierbänken im Freien und an den vielen familienfreundlichen Spielstationen für die Kleinen.

Gerade einmal 17 Aktive, soviel, oder besser gesagt so wenige brauchen die Lobacher, um dieses traditionelle Fest durchzuführen. Wobei Vize-Organisator Markus Keller ergänzt: Es seien im Hintergrund auch weitere Kräfte tätig, „der Anhang hilft mit“. Nur so konnte heuer bereits zum elften Mal die Veranstaltung stattfinden – ausfallen musste sie nur Corona bedingt in den Jahren 2020 und 2021.

Seeg: Geld für das Minigerätehaus der Lobacher Feuerwehr

Bis vor einem Jahrzehnt hatten die Eltern der jetzigen Keller-Generation das Lobachfest veranstaltet. So können die Ortsteilfeuerwehrler etwas Geld für den Ausbau und die Erhaltung ihres Mini-Gerätehauses generieren, das an der Talstraße, Ecke „Zur Wacht“, steht.

(Lesen Sie hier, im Haushalt Seeg ist Disziplin gefordert.)

Und wo finden die Festivitäten statt? Zwischen der Lobacher Talstraße und, natürlich, dem Gewässer der 30 Kilometer langen, von Zwieselberg bis Leuterschach führenden Lobach. Das längliche Gelände beginnt beim Feuerwehrhaus mit den Essens- und Getränkeständen, geht weiter in das geräumige Zelt und führt ins Freie zu weiteren Bierzeltgarnituren, die im Schatten mächtiger Bäume stehen. Immer wieder taucht eine Spielstation auf mit Mini-Spielestand, Zielwerfen sowie eine große Hüpfburg.

Das Ziel der Veranstaltung: Sie ermöglicht laut Keller, dass man gemütlich beisammen sein kann, bei gutem Essen und Trinken: „Es ist einfach schön, so ein Fest im Ort zu haben.“ Dazu trägt auch die Blasmusik Allgäu Ziachblosn mit Ziehharmonika und Blechblasinstrumenten bei. Als regelmäßiger musikalischer Gast spielte diese Formation fleißig auf.

D'Lobachtaler Trachten sind auch dabei

Sie hatte sich erst heuer im Januar von vier auf fünf Mann erweitert und entstammt der musikalischen Ecke des Seeger Trachtenvereins. Welchen Namen der trägt? Es war fast schon zu vermuten: D´Lobachtaler.

Derweil geht kurzfristig das Besteck aus. Organisator Keller fackelt nicht lange. Er beschafft umgehend Nachschub und bringt auch gleich noch einen Stapel frische Teller mit. Hier greift jeder mit an, wo es gerade nötig ist.

Und so feiern die Besucherinnen und Besucher fröhlich bis in den lauen Abend hinein.