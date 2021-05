Erleichterung und Spitzen nach Aus für Hotel-Erweiterung

Nesselwanger Marktgemeinderäte zeigen sich froh, dass kein Bürgerentscheid den Ort spaltet. Ganz unkommentiert wollte sie die Sache aber nicht lassen.

15.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Gut, dass das entschieden ist!“ – So lautete im Marktgemeinderat Nesselwang der Tenor bei der Diskussion über die gescheiterten Pläne für eine Erweiterung des Explorer-Hotels mit dem benachbarten ehemaligen Gasthof Sonnenbichl und zwei Neubauten. Wie berichtet, hat der Investor seine Planung zurückgezogen, nachdem sich ein Bürgerentscheid gegen das Vorhaben abzeichnete. Er wolle keinen Streit in den Ort tragen, sagte er zur Begründung. Eine Spaltung des Ortes war auch die große Sorge der Marktgemeinderäte. Mit Grausen erinnerte sich der eine oder andere an den Bürgerentscheid über eine Südumfahrung vor 20 Jahren, der die Nesselwanger in zwei nahezu gleich große Lager spaltete. Indem der Rat die Bauleitplanung „Hotel Explorer/Erweiterung Gasthof Sonnenbichl“ bei einer Gegenstimme einstellte, kommt es nun nicht zum Bürgerentscheid. Die eine oder andere Spitze konnten sich die Diskutanten aber nicht verkneifen.