Regenerative Wärmeversorgung kann kostengünstig sein

Energiearbeitskreis Seeg besucht das Bioenergiedorf Randegg und erfährt einiges über die Möglichkeit eines mit erneuerbarer Energie betriebenen Nahwärmenetzes.

22.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine regenerative Wärmeversorgung ist möglich und kostengünstig. Das hat sich laut Ulrich Schaaf vom Arbeitskreis Energie des Bürgerforums Seeg für die Teilnehmer einer Exkursion gezeigt. Auf Einladung des Bürgerforums, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Seeg und der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) war eine Gruppe von knapp 20 Personen Richtung Konstanz gefahren, um sich dort das Bioenergiedorf Randegg anzusehen. Das Engagement von KAB und KEB sei bemerkenswert, weil sich damit kirchliche Organisationen auf der untersten Ebene für Problemlösungen beim Klimawandel einsetzen.

Komplettlösung für ein regeneratives Nahwärmenetz

In Randegg traf die Besuchergruppe auf Bene Müller, der 2000 die Solarkomplex AG gegründet hat und mit seinem Unternehmen mittlerweile in mehreren Kommunen Nahwärmenetze auf regenerativer Energiebasis betreibt. Er bietet laut Reinhard Kleinhenz vom Energiearbeitskreis Roßhaupten Komplettlösungen an – also alles von der Planung über die Umsetzung bis zur Finanzierung. Das ist für Schaaf insofern auch wichtig, als dass „alle 150 Häuser, die in Randegg angeschlossen sind, zusammen auf Solarunterstützung umgestellt wurden. Nicht auszumalen, wie lange das dauern würde, wenn’s jedes Haus einzeln machen müsste“, sagt er.

Bürger und Wärmekunden können sich direkt an den Projekten der Solarkomplex AG beteiligen und schätzen diese bürgernahe Betreiberform laut Schaaf. Bereits 18 Anlagen konnten bis heute realisiert und mehr als 1500 Wärmekunden bedient werden. Weitere Anlagen sind im Bau. Mit der in Randegg werden mit einer 2400 Quadratmeter großen thermischen Solaranlage und einer auf Hackschnitzel basierenden Zusatzheizung um die 150 Häuser oder 1000 Einwohner mit Wärme versorgt.

Müller berichtete außerdem über eine erfreuliche Nebenwirkung auf den Flächen unter dem Kollektorfeld, wo sich ökologisch wertvolle Blühwiesen entwickelt hätten.

Dieses Problem gibt es mit erneuerbaren Energiequellen

Weiter ging er auf das Grundproblem bei erneuerbaren Energiequellen ein. So sei es kein Geheimnis, dass der Wärmebedarf deutschlandweit nicht annähernd durch Hackschnitzel gedeckt werden kann, weil aus Nachhaltigkeitsgründen nur der Zuwachs verwertet werden darf. Das Gleiche gelte für Solarthermie, wo der Flächenbedarf eine beachtliche Größe einnimmt und diese Flächen in vielen Gemeinden nicht verfügbar sind. Zudem sind die Genehmigungsverfahren mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden.

Welche Alternativen gibt es zur Solaranlage?

Eine weitere Energiequelle wäre da, werde bisher aber wenig genutzt: Biogasanlagen. Sie würden in großer Anzahl stromgeführt betrieben. Das heißt, mit dem Gas wird ein Blockheizkraftwerk betrieben und bei circa 60 Prozent der Anlagen wird die ebenfalls erzeugte Wärme einfach in die Luft geblasen. Diese Abwärme könnte als Energie genutzt werden.