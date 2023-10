Erneuter Anlauf für ein Taubenhaus in Füssen - dieses Mal als Bürgerprojekt

Die Füssener Kommunalpolitiker wollen ein Taubenhaus unterstützen, um die Population zu verringern. Doch die Finanzierung soll über Spenden sichergestellt werden.

20.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sie gelten als Symbol des Friedens, der Liebe. Bei manchen Menschen zumindest. Bei anderen sind sie als "Ratten der Lüfte" verhasst. Tauben polarisieren. Und ihre Hinterlassenschaften sind ein Problem für Kulturdenkmäler und ein Ärgernis für Hausbesitzer - auch in Füssen. "Die Taubenpopulation hat in Füssen drastisch zugenommen", bestätigt Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz. Das Taubenforum Füssen will das ändern und zwar mit einem Taubenhaus, mit einem solchen kommunalen Taubenmanagement sind in Augsburg gute Erfahrungen gemacht worden. Diesen Vorstoß haben die Freien Wähler nun mit einem Antrag unterstützt. Der Füssener Hauptausschuss hat nun beschlossen, die Idee eines Taubenhauses näher zu prüfen. Umgesetzt werden kann es aber nur, wenn es über Spenden als Bürgerprojekt finanziert wird, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mit Blick auf die Finanzierung des Sprungturms am Obersee.

