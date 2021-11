Erst ein lauter Knall, dann fängt Wohnhaus in Urspring Feuer

Eine defekte Batterie war vermutlich die Ursache, warum es in einem Wohnhaus in Urspring gebrannt hat

01.11.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Zu einem lauten Knall mit anschließender Rauchentwicklung ist es in einem Wohnhaus in Urspring gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Mieter wenig später einen Brand im Erdgeschoss fest. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren brachte das Feuer, welches sich in einem Abstellraumes zu den Wohnräumen hin ausbreitete, schnell unter Kontrolle. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Es wird jedoch von einem technischen Defekt an einer Batterie ausgegangen. Die Polizei Schongau ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand auf 40 000 Euro. Die beiden Bewohner des Wohnhauses wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schongau verbracht.

