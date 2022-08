Erst eine Hexe und dann reiner Feenstaub

03.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Geheimnisse, Zauber, Heilkräfte, das alles verbirgt sich im Bernstein.“ Das erzählte Edelka Christiansen am Dienstag elf Kindern im Alter von fünf bis 15 Jahren, die beim Ferienprogramm der AZ zum Bernsteinschleifen ins Heimatmuseum nach Seeg gekommen waren.

Aber den Bernstein gab es nicht einfach so für die Kinder. Erst mussten sie der Hexe Edda helfen, einige Dinge im Heimatmuseum zu finden, die Besucher versteckt hatten. Alle Kinder hatten sich mit erfolgreichem Suchen je einen Bernstein verdient. Diese Bernsteine hatte Christiansen dank ihrer Verbindung nach Hamburg für die beiden spannenden Stunden kommen lassen.

Ferienprogramm der Allgäuer Zeitung 2022

Zuerst musste geprüft werden, ob die Steine echt sind. Das geschah anhand des Wassertests. Im Süßwasser sinkt der Bernstein auf den Boden, im Salzwasser (nicht aus dem Norden besorgt) schwimmt der Stein – obwohl noch keine schwimmenden Bernsteine auf den Wellen der Ostsee gesichtet worden sind. Alle Steine waren echt. Dann ging es ans Schleifen – und den Staub, der dabei entsteht, den durften die Kinder ebenfalls mit nach Hause nehmen. Denn das ist „reiner Feenstaub“, den jedes der Kinder zuhause verpusten kann, wenn es ihm einmal nicht so gut geht. Apropos: Bernstein soll beim Zahnen von Kleinkindern helfen, aber auch Hunde soll er vor Zecken schützen und noch viel mehr Gesundes wird ihm nachgesagt.

„Oh, da ist was in meinem Stein“, rief ein Junge. „Ja, das ist abertausende Jahre alt“, erklärte Hexe Edda mittlerweile wieder in zivil. Aber was ist das? Eine Fliege, oder ein abgebrochener Nagel eines Dinosauriers? Das konnte leider nicht geklärt werden, aber ansonsten waren die Kinder begeistert von den Geschichten und der Schleifarbeit, trocken oder nass. Und das gespendete Eis schmeckte bestens. Zum Schluss gab es noch eine Verlosung der AZ-Gutscheine für Segelflug und Sommerrodelbahn.