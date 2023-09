Erster Test für den EV Füssen

Am Freitagabend trifft das Oberliga-Team auf den EHC Königsbrunn. Welche Füssener Neuzugänge auflaufen werden und wer sich noch für Vertrag empfehlen will.

01.09.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Nach den turbulenten letzten Wochen mit der im letzten Moment abgewendeten Lizenzverweigerung durch den DEB und vor der am Montag stattfindenden Mitgliederversammlung des Vereins steht an diesem Freitag endlich auch wieder einmal das Sportliche beim EV Füssen im Fokus. Das neuformierte Team startet um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel in die Vorbereitungsphase zur kommenden Oberligasaison, die am 29. September beginnen wird. Gegner ist mit dem EHC Königsbrunn ein alter Bekannter, mit dem es vor einigen Jahren in der Landes- sowie der Bayernliga heiße Duelle gab.

Zuletzt siegte Königsbrunn

Zuletzt kreuzte man in Füssens Aufstiegssaison die Schläger, hier siegten die Pinguine am Kobelhang deutlich mit 6:2. Auch am Freitag dürften die Rollen gegen den EHC nicht so klar verteilt sein, wurden die Gäste nach einer überragenden letzten Spielzeit doch Meister der Bayernliga. Im Gegensatz zum EVF 2019 nahm Königsbrunn sein Aufstiegsrecht in die Oberliga aber nicht wahr, sondern verzichtete überraschend aus wirtschaftlichen Gründen. Für die kommende Spielzeit zählen die Brunnstädter nun erneut zum Favoritenkreis der höchsten Liga Bayerns.

Gäste mit starken Spielern

Mit Stefan Vajs, der zwölf Jahre lang das Tor des ESV Kaufbeuren hütete, sind die Gäste im Tor hervorragend aufgestellt. In der Abwehr sticht vor allem der Deutsch-Ukrainer Gustav Veisert heraus, der ebenfalls viel Erfahrung aus der DEL2 aufweisen kann. Und im Sturm ist neben den beiden Kontingentspielern Hayden Trupp (USA) und Toms Prokopovics (Lettland) vor allem auf ein Duo zu achten, das großen Anteil an der Meisterschaft hatte: Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer. Letzterer spielte 167-mal für die Augsburger Panther in der DEL, ehe er mit 24 Jahren der höchsten Spielklasse den Rücken kehrte und vor der letzten Saison drei Ligen tiefer wechselte. Zusammen scorten die beiden Stürmer in der letzten Saison 174 Scorerpunkte.

Für die neue Spielzeit hat Königsbrunn nochmals zugelegt und mit Dominic Erdt und Mika Reuter (beide Landsberg) sowie Leon Hartl (Höchstadt) drei Spieler mit Oberligaerfahrung dazu geholt.

Die Füssener Neuzugänge

Die Neuzugänge stehen gerade beim ersten Auftritt natürlich auch auf Füssener Seite im Vordergrund. Mit dem kanadischen Verteidiger Philippe Bureau-Blais und dem finnischen Stürmer Eetu-Ville Arkiomaa können die Anhänger der Schwarz-Gelben erstmals die zwei neuen Kontingentspieler im Einsatz sehen.

Dazu kommen mit Manuel Malzer (Landsberg), Maxim Kryvorutskyy (Memmingen) und Anton Zimmer (Kempten) drei weitere neue Akteure. Im Tryout werden sich zudem zwei 20-jährige Stürmer beweisen. David Moor, Eigengewächs und letzte Saison im DNL-Team des EVF aktiv, wird ebenso getestet wie Jakob Schuster. Der gebürtige Erfurter spielte bereits 2019 im Füssener Nachwuchs, ehe es für ihn zur Düsseldorfer EG in die DNL Division 1 ging. Beide können sich mit ihren Leistungen für einen Vertrag empfehlen, zumal der Eissportverein im Sturm noch Handlungsbedarf hat.

Ein erster Gradmesser

Der neue Trainer Juhani Matikainen wird erstmals unter Wettkampfbedingungen seine Formationen testen, wobei das Hauptaugenmerk darauf liegen wird, wer mit wem am besten harmoniert. Das junge EVF-Team wird mit Königsbrunn auf jeden Fall auf einen erst zu nehmenden und vor allem erfahrenen Gegner treffen, der schon mal ein erster Gradmesser für die kommende Spielzeit sein wird.

