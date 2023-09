Erstklässler in Füssen: Wenn die Aufregung der Freude weicht

95 Mädchen und Buben in Füssen sowie 49 in Schwangau haben ihren ersten Schultag.

Was in der großen Schultüte drinnen war, das wusste die sechsjährige Emma aus Füssen an ihrem allerersten Schultag noch nicht. Nervös war sie allerdings schon, bevor sie am Dienstag die Räumlichkeiten der Grundschule Füssen-Schwangau in der Lechstadt an diesem nicht nur für sie bedeutenden Tag betrat. Im Laufe des Einführungsunterrichts bei ihrer Lehrerin Stephanie Schroth in der Klasse 1a wich die Aufregung nach Angaben der jungen Abc-Schützin dann aber immer mehr der „Freude“ darüber, endlich in die Schule gehen zu dürfen.

Samuel will "alles" gerne lernen

Das mag vielleicht nicht für alle der insgesamt 144 Mädchen und Buben (davon 95 in Füssen und 49 in Schwangau), die am Dienstagvormittag ihren ersten Schultag hatten, im gleichen Maße gegolten haben. Aufgeteilt in zwei Klassen in Schwangau sowie sechs in Füssen, beginnt für die Schülerinnen und Schüler ab jetzt ja immerhin das, was man zumindest früher einmal den „Ernst des Lebens“ nannte. Davon war indes am Dienstag kaum etwas zu spüren. Vielmehr freute sich der sechs Jahre alte Samuel mit einer großen Schultüte in den Händen darauf, in Zukunft „alles“ gerne zu lernen. Nur gut, dass er seine Lehrerin dabei genauso „gut“ fand wie seine Klassenkameradin Emma dies tat, die mit „Chef“ denn auch schon einen späteren Berufswunsch äußerte, während Samuel auf die diesbezügliche Frage noch mit einem klaren „ich weiß nicht“ antwortete.