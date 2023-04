Erstkommunion in Seeg: Jesus öffnet die Augen

In zwei Gruppen feiern 36 Kinder in der Seeger Pfarrkirche St. Ulrich ihre erste Heilige Kommunion. Wieso Pfarrer Schnabel dazu einen Sehtest mitbringt.

17.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Unter dem Leitwort „Weites Herz und offene Augen“ haben am „Weißen Sonntag“ 36 Kinder der Pfarrei St. Ulrich in Seeg in zwei festlichen Gottesdiensten Erstkommunion gefeiert. Pfarrreferentin Agnes Harsch rief sie beim Namen, danach durften sie ihre Erstkommunionkerze an der Osterkerze entzünden. Pfarrer Wolfgang Schnabel brachte für seine Predigt einen Sehtest für Kinder mit, denn in der Vorbereitungszeit und im Evangelium ging es ums Sehen.

Andere Sichtweise

Dem blinden Bettler Bartimäus wurde in der Begegnung mit Jesus das Augenlicht geschenkt und auch die Menschen, die Jesus begleitet haben, bekamen eine andere Sichtweise auf Bartimäus, der sie durch sein Rufen zuerst eher gestört hat. „Jesus möchte uns die Augen öffnen und das Herz weiten und er möchte, dass wir die Welt und die Menschen mit seinen Augen sehen“, sagte der Seeger Pfarrer in seiner Ansprache. Beide Feiern gestaltete die Musikgruppe „Scintilla“ mit neuen geistlichen Liedern und die Erstkommunionkinder waren durch Texte und den Gabengang eingebunden. Aufgrund des nasskalten Wetters war in diesem Jahr kein Kirchenzug mit der Harmoniemusik möglich.