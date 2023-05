Gartenfans aufgepasst! Die Blütentage finden in Steingaden statt

Die Idee für die Blütentage Steingaden entstand aus einem eher praktischen Grund heraus. Der Obst- und Gartenbauverein brauchte Geld für ein Gerät.

Bereits zum neunten Mal finden heuer die Steingadener Blütentage statt. An über 140 Ständen wird vieles rund um den Garten angeboten: von Blumen und Gemüsepflanzen über Gartenaccessoires bis hin zu Schmuck und Dekoration. Ein großes Rahmenprogramm für die ganze Familie sowie kulinarische Leckereien runden das Angebot ab.

Entstanden ist die Idee für die Blütentage bei Roberta Leimbach, die seit 2006 Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Steingaden ist. „Unsere vereinseigene Obstpresse war in die Jahre gekommen und wir brauchten Einnahmen, um eine neue zu kaufen. Da ich schon immer gerne Gartenmessen besucht habe und es in der Region nichts in dieser Art gab, ist die Idee entstanden“, erzählt die Vorsitzende von den Anfängen.

Blütentage finden in Steingaden seit 2008 statt

2008 war es soweit: mit 120 Ausstellern war die Erstauflage sehr gut gebucht und nicht nur für den OGV ein voller Erfolg. Das Ziel, die neue Obstpresse zu kaufen, wurde erreicht. Seitdem kommt der Gewinn, der bei der Veranstaltung erwirtschaftet wird, sowohl Steingadener Projekten, als auch soziale Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Vereine zugute. „Insgesamt konnten bisher über 80.000 Euro ausgeschüttet werden“, berichtet die Vorsitzende.

Die Hauptorganisation der zweitägigen Gartenmesse wird von einem Team aus 14 Ehrenamtlichen des OGV übernommen wobei die Fäden bei Leimbach zusammenlaufen. Einige Teammitglieder sind schon von Beginn an dabei und kennen sich gut aus, dennoch werden auch die Routiniers immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. „Der organisatorische und bürokratische Aufwand ist sehr groß,“ berichtet Leimbach, „dennoch sind wir mit Eifer dabei, um den Besuchern jedes Jahr aufs Neue einen Wow-Effekt zu bieten.“

Die Ausstellung ist seit Monaten ausgebucht und genießt über die Ortsgrenzen hinaus einen guten Ruf. Das zeigt sich auch bei den Ausstellern, denn viele sind von Beginn an dabei und kommen immer wieder gern. Mit dem Rosenhof Schultheis aus Bad Nauheim ist zum Beispiel die älteste Rosenschule Deutschlands seit dem Debüt dabei, an deren Stand man vom Seniorchef beraten wird.

„Der Zusammenhalt im Verein ist bärig“, erzählt Anita Schleich, die das Ausstellerbüro betreut. Im Kernteam sind die Aufgaben klar verteilt, unterstützt werden sie zudem von vielen Ehrenamtlichen, denn der organisatorische Aufwand vor, während und nach der Veranstaltung ist enorm. Das Ausstellungsgelände erstreckt sich über den Fohlenhof und den Villa Eberth Garten. Folgt man dem Blütenweg, gelangt man zum Welfenmüster, zum Klostergarten und zum Klostermuseum. Von dort geht es weiter ins alte Pfarrheim, wo eine floristische und künstlerische Ausstellung wartet.

Vereine in Steingaden sind bei den Blütentagen eingebunden

Die Verpflegung übernehmen einige örtliche Vereine, die neben beliebter Bratwurst sowie Kaffee und Kuchen auch Waffeln und Cocktails anbieten. Hobbygärtner erfahren am Stand von Gärtnermeister Schick alles zum Thema Tomatenanbau, Daniela Schmölz referiert im Klostergarten über den Kartoffelanbau. Die kleinen und großen Besucher zum Staunen wird Ekatarina Kraft mit ihrer magischen Seifenblasen-Show bringen, genauso wie zwei Blumenfeen, die das Publikum auf Stelzen begeistern. Beim Kinderprogramm können die Kleinen mit der Eisenbahn fahren, die offene Schnitzwerkstatt besuchen und sich beim Schminken verwandeln lassen. Die Band Klangbagasch ist aus der TV-Sendung „die Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ bekannt, und sorgt wie Django Mobil, Oblivision und der Jugendkapelle Lechbruck-Steingaden für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Öffnungszeiten der Blütentage: Samstag, 3. Juni, 10 bis 19 Uhr, Sonntag, 4. Juni, 9 bis 18 Uhr.