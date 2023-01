Kommt ein Flüchtlingsheim für Nesselwang?

Für das Landratsamt ist der geänderte Plan genehmigungsfähig, im Gemeinderat gibt es Sorgen. Ein Ratsmitglied zieht einen drastischen Vergleich.

Von Andreas Schubert

21.01.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Der Marktgemeinderat Nesselwang hat erneut und trotz geänderter Planung die Nutzungsänderung eines bisherigen Einzelhandelsgebäudes an der Hauptstraße in ein Flüchtlingswohnheim als Übergangswohnheim für 28 Flüchtlinge geschlossen abgelehnt. „Der geänderte Antrag erfüllt zwar alle baurechtlichen Vorgaben des Bebauungsplans, so dass keine Befreiungen mehr notwendig sind – aber unsere Bedenken sind geblieben“, meinte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) zu Beginn der Debatte.

