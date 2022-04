Nici Friedl bietet in Pfronten Eseltouren an. Der Gang mit den Tieren zeigt: Hektik ist fehl am Platz. Gelassenheit ist es, was die Tiere den Teilnehmern lehren.

03.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mitten in Pfronten-Weißbach, nicht weit vom Wasserhäuschen entfernt, bleibt Klausi stehen. Ende, jetzt hat er keine Lust mehr. Oder kurz und ganz klischeehaft: Der Esel bleibt stur. Da hilft es auch nichts, dass seine Halterin Nici Friedl versucht ihn zu motivieren.