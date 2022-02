Essen auf Rädern: Bürgerverein am Lech versorgt Seniorenheim

Als in Steingaden die Küche wegen Corona-Infektionen ausfällt, rückt kurzerhand der Bringdienst des Bürgervereins an und versorgt die Bewohner.

Nicht lange gefackelt hat das Team des Essens auf Rädern vom Bürgerverein am Lech, als vor kurzem die Küche im Steingadener Altenheim wegen Corona-Infektionen ausgefallen ist. Kurzfristig und und unbürokratisch sind die Helfer dort eingesprungen und haben geholfen, die Bewohner mit Mahlzeiten zu versorgen – ganz nach dem Motto des Vereins: Wir rechnen nicht – wir packen an!

16 bis 20 Fahrer im Einsatz

Gastwirt Norbert Rüttinger und das Team des Bringdienstes um Paul Walters und Enno Bremermann liefern normalerweise bei den Mitgliedern des Bürgervereins in den Gemeinden Lechbruck, Steingaden, Prem und Bernbeuren warmes Essen aus. Zwischen 16 und 20 Fahrer sind dafür an 365 Tagen im Jahr unterwegs. 11.000 Portionen brachten sie zum Beispiel im vergangenen Jahr. Und das alles ehrenamtlich und im Stillen, so dass keiner viel davon mitkriegt. Die Helfer sind sich alle klar darüber, dass sie viel Zeit investieren müssen, haben aber im Gegenzug die Gewissheit, dass es sinnvoll ist und auch Spaß macht.

Portionenzahl verdoppelt

Und somit war für alle auch klar, dass man in diesem Fall helfen muss – auch wenn durch den zusätzlichen Einsatz weitere 50 Portionen auf dem Plan stehen, die täglich ausgefahren werden müssen. Denn durch den Einsatz im Steingadener Altenheim haben sich die Portionen, die sich bei Rüttinger und Koch Manfred Wenig aufstapelten nahezu verdoppelt.

Es wird angepackt und nicht gerechnet

Die Küche in dem Seniorenheim war wegen Corona ausgefallen und konnte kein Essen mehr zubereiten. Auf eine Nachfrage hin hatte sich der Wirt sofort zur Verfügung gestellt, um dort auszuhelfen. Das Steingadener Altenheim war sehr froh darüber und bedankt sich für die großzügige Unterstützung. Auch dafür, dass alles ehrenamtlich und mit viel Mitgefühl über die Bühne geht, ohne dass man groß nachfragen müsse. Kein Zweifel: Hier wird angepackt und nicht gerechnet!

