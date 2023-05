Etwa 2220 Einsätze: Organistin beendet ihren Dienst in Halblech nach fast 40 Jahren

Julie Rauwolf übergibt ihre Aufgabe als Organistin an eine Nachfolgerin. Zum Abschied gibt es viel Lob und auch an Herausforderungen wird erinnert.

23.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Julie Rauwolf ist als Organistin der Pfarrei St. Andreas verabschiedet worden. In über 37 Jahren begleitete Rauwolf an Sonn- und Feiertagen die Gottesdienste der Pfarrei. Pfarrer Georg Guggemos wies in seinem Dank darauf hin, dass es nicht alltäglich sei, über so einen langen Zeitraum Gottesdienste musikalisch zu begleiten.

Etwa 2220 Einsätze dürfte Julie Rauwolf in Halblech gehabt haben

Hans-Peter Kristen dankte Rauwolf im Namen des Kirchenchores für ihre Klavierbegleitung bei den Proben und als Organistin bei allen Aufführungen seit August 1986. Die erste Herausforderung war bereits die an Weihnachten 1986 aufgeführte Pastoralmesse. Es folgten unzählige Messen und Konzerte die sie hervorragend begleitete und unterstützte. Wenn man von ungefähr 60 Proben und Aufführungen im Jahr ausgeht, dann wären es etwa 2220 Einsätze, die es heute zu würdigen gilt.

Doch nicht nur im kirchlichen Bereich engagierte sich Rauwolf. Sie gründete einen Kinderchor und begeisterte die Jugendlichen für Musik und Gesang. Über viele Jahre leitete sie diesen Chor. Eine besondere nicht einfache Aufgabe war es auch für sie, Barbara Sieber und Vinzenz Gebler das Spielen der Orgel zu lehren.

Hans-Peter Kristen bedankte sich aber auch bei ihrem Mann Josef. Hatte er doch seine Frau immer in allem unterstützt. Zum Dank für die jahrelange Treue erhielt Rauwolf einen Blumenstrauß und ihr Mann etwas Gehaltvolles. Michael Heringer, Dirigent vom Kirchen- und Männerchor, bedankte sich auch im Namen des Männerchores für ihr Engagement.

Sichtlich gerührt bedankte sich Julie Rauwolf für die Aufmerksamkeiten. Als sie hier als „Neue“ ankam, sprach sie zwar deutsch, kannte aber kein Wort „Trauchgauerisch“.

Sie wurde sehr gut in die Gemeinschaft aufgenommen. Sie erlebte mehrere Pfarrer und begann bei Pfarrer Peter Mayer, der sie in kirchliche Dinge wie der Liturgie einwies. Manchmal war es eine kleine Herausforderung, sagte sie. Besonders bleibe ihr die Coronazeit in Erinnerung – war doch jeglicher Gesang zeitweise unter sagt.

Das ist die Nachfolgerin an der Orgel in Halblech

Es fanden sich jedoch Sänger aus der Gemeinde, die mit Abstand die Gottesdienste mit Liedern begleiteten. Es freue sie sehr, dass Barbara Sieber sich bereit erklärte den Organistendienst zukünftig zu übernehmen.