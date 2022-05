EU-Kommission ehrt Höhlenforscher

Der Verband um die Nesselwangerin Bärbel Vogel freut sich über den Natur-2000-Award. Endlich rücke auch die bedrohtei Geologie in den Blick.

22.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die EU-Kommission hat den Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher (VdHK) um seine Vorsitzende Bärbel Vogel aus Nesselwang mit dem Natura-2000-Award ausgezeichnet. Eine Jury würdigte damit in der Kategorie „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ die CaveLife-App, die Mitglieder des Verbandes entwickelt haben. Sie war bei der Tagung der Höhlenforscher im Jahr 2019 in der Alpspitzhalle in Nesselwang vorgestellt worden (unsere Redaktion berichtete damals). Sie ermöglicht es, vor Ort alle interessante Daten zu Höhlen nach einem vorgegebenen Schema einzugeben und an eine zentrale Datenbank zu übermitteln. Diese stünden dann Naturschutzbehörden in ganz Europa zur Verfügung, heißt es in der Würdigung der EU-Kommission.

Großer Erfolg für Höhlenforscher

Gegenüber unserer Redaktion zeigte sich Vorsitzende Vogel sehr glücklich über die Auszeichnung für ihren Verband: „Das ist einer der größten Erfolge der Höhlenforschung.“ Man halte jetzt gewissermaßen den Oskar des europäischen Naturschutzes in Händen. Damit werde neben Fauna und Flora endlich auch die Geologie als schützenswerter Teil der Natur anerkannt, die durch das Natura-2000-Programm europaweit bewahrt werden soll. Am Rand der Feierstunde übergab der VdHK einen offenen Brief an den EU-Umweltkommisar mit dem Appell, für das Geoerbe geeignete Schutzmaßnahmen in der EU festzulegen. Wie dringend nötig das sei, zeige ein aktueller Fall aus dem Südharz, sagte Vogel: Dort sei ein weltweit einzigartiger Gipskarst vom Abbau bedroht, obwohl dieser durch Recycling komplett überflüssig werden könnte. Überhaupt seien Höhlen und Karstgebiete als empfindliche Ökosysteme durch Zerstörung und Verschmutzung sowohl an der Oberfläche als auch unter der Erde bedroht. Verunreinigungen könnten durch Regenwasser schnell und ungefiltert ins Grundwasser transportiert werden. Durch Gesteinsabbau verschwinden ganze Landschaften unwiederbringlich.

Grenzübergreifendes Netz der Schutzgebiete

Natura 2000 ist das größte grenzüberschreitend organisierte Schutzgebietsnetz der Welt. Seit 2014 werden Gewinner aus sechs verschiedenen Kategorien gewählt, die sich in besonderem Maße für den Naturschutz in Europa engagieren. „In den letzten 30 Jahren haben Tausende von Naturschutzfachleuten, Freiwilligen und Interessenvertretern daran gearbeitet, die Natur zu schützen und wiederherzustellen und die Vorteile zu bewahren, die sie bringt“, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius bei der feierlichen Preisvergabe laut einer Pressemitteilung. „Diese Menschen haben das Netzwerk zu dem Erfolg gemacht, der es heute hat.“

Preisvergabe ist Premiere

In seiner Laudatio merkte Roby Biwer als Repräsentant des Komitees der Regionen an, dass bisher noch nie ein Projekt zum Lebensraum Höhlen prämiert worden war. Damit wurde es dafür nun also höchste Zeit.