Das größte Hotel in Füssen hat geschlossen

Vorläufig ist das Europarkhotel zu, wie es offiziell heißt. In Füssen verringert sich das Bettenangebot auf einen Schlag um 4 Prozent. Die Hintergründe.

07.11.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Vorübergehend geschlossen. Diese Auskunft erhält seit wenigen Tagen der potenzielle Gast, der über das Internet ein Zimmer im Europarkhotel in Bad Faulenbach buchen will. Denn Füssens größter Beherbergungsbetrieb mit 141 Zimmern hat dicht gemacht. Dadurch „verringert sich das Bettenangebot der Stadt auf einen Schlag um rund 4 Prozent“, sagt Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Was aus dem riesigen Gebäude werden soll, ist offen. Von Seiten der Eigentümer prüfe man derzeit Umbaupläne und weitere Optionen, sagt Geschäftsführer Yongbin Song. Weitere Auskünfte dürfe er momentan aber nicht geben.

