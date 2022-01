EV Füssen und die Eishockey-Oberliga versinken im Corona-Chaos

Der EV Füssen muss die dritte Woche in Folge wegen neuer Virus-Infektionen im Team aussetzen. Was die Verantwortlichen deshalb jetzt fordern.

27.01.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Die Corona-Situation hat die Eishockey-Oberliga fest im Griff. Abgesagte Partien, Tausch von Spielpaarungen, Quarantäne-Anordnungen, Nachholtermine: Das alles ist inzwischen Alltag in der Liga. Und mitten drin in diesem Chaos ist der EV Füssen, der an den vergangenen beiden Wochenenden pausieren musste und am Freitag eigentlich mit der wichtigen Partie bei den Passau Black Hawks wieder ins Spielgeschehen hätte eingreifen sollen. Doch der Neustart – nach mittlerweile drei Wochen Pause muss man es so nennen – verschiebt sich erneut.