"Schrecklich, schlecht, Katastrophe": Trainer geht mit EV Füssen nach Pleite gegen Schlusslicht ins Gericht

EV Füssen unterliegt den auswärts bis dato sieglosen Stuttgart Rebels mit 4:5 nach Verlängerung. Trainer Juhani Matikainen findet nach dem Spiel harsche Worte.

01.11.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Hatte sich der EV Füssen durch seine letzten Heimsiege in der Eishockey-Oberliga eigentlich in eine gute Tabellensituation gebracht, so ging der Auftritt gegen die Stuttgart Rebels, den Aufsteiger und Tabellenletzten, gründlich daneben. Obwohl die letzten Ergebnisse des Neulings eigentlich hätten Warnung sein müssen, lieferten die Füssener ein ganz schwaches Startdrittel ab, am Ende hieß es 4:5 nach Verlängerung. Es waren die ersten Auswärtspunkte der Gäste in dieser Spielzeit.

„Wir waren heute schrecklich im ersten Drittel, Stuttgart hat taktisch und spielerisch dominiert“, musste EVF-Trainer Juhani Matikainen eingestehen. „Mit dem Kopf nur halb bei der Sache zu sein, geht für den EV Füssen nicht. Die Tore, die wir zulassen, sind eine Katastrophe. Wir schaffen es einfach nicht, 60 Minuten lang gut zu spielen“, lautete sein ernüchterndes Fazit.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen unterliegt Stuttgart Rebels nach Verlängerung

Die Rebels hatten am Sonntag zuvor spielfrei und legten am Kobelhang los wie die Feuerwehr. Schnelles und druckvolles Spiel, die Abwehr des EVF war von Anfang an gefragt. Bereits nach knapp zwei Minuten hieß es 0:1 aus Füssener Sicht. Lukas Traub hatte getroffen. Und auch in der Folge war Torhüter Benedikt Hötzinger mehrmals gefordert. Als in der zwölften Minute Jannik Herm frei vor ihm auftauchte, war aber auch er machtlos. Chancen für Füssen gab es bis dahin keine.

Erst als Eetu-Ville Arkiomaa bei einem Alleingang unfair gestoppt wurde, kam durch einen Penalty die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Der Finne vergab jedoch. Im Mitteldrittel war der EVF dann wesentlich besser im Spiel und nahm auch die Zweikämpfe an. Stuttgart blieb jedoch stets gefährlich und hatte mit mehreren Latten- und Pfostentreffern Pech. Das einzige Tor erzielte in dieser Phase Julian Straub (Malzer, Arkiomaa), er verkürzte in der 35. Minute auf 1:2.

Im letzten Abschnitt rannte der EV Füssen nochmal an

Der letzte Abschnitt war dann ein großes Anrennen der Füssener, Stuttgart fand offensiv fast nicht mehr statt. Leider mit Ausnahmen. Bei einem Konter überraschte Lukas Traub die Hintermannschaft des EVF mit einem Handgelenkschuss zum 1:3.

Füssen drückte jedoch weiter und kam in der 51. Minute zum 2:3 durch Maxim Kryvorutskyy (Peukert). Der junge Stürmer war zwei Zeigerumdrehungen später der Leidtragende eines Bandenchecks, Übeltäter Mathias Vostarek durfte vorzeitig zum Duschen. In doppelter Überzahl traf Pius Seitz (Bleicher, Straub) zum umjubelten 3:3, der Rückstand war aufgeholt. Eigentlich standen nun noch vier weitere Minuten Überzahl für Füssen auf der Anzeigetafel, durch eine völlig unnötige Strafzeit schwächte sich der EVF jedoch selbst. Und tatsächlich gelang den Gästen nach einem schweren Abwehrschnitzer in dieser Druckphase der Füssener das 3:4, zum dritten Mal hieß der Torschütze Lukas Traub.

Sieg der Stuttgart Rebels in Füssen ging in Ordnung

Danach war der Eissportverein wieder in Überzahl und antwortete hier prompt nochmals. Förderlizenzspieler Jonas Fischer (Zimmer, Malzer) glich per Abstauber zum 4:4 aus. Das war bereits in der 58. Minute, und kurz vor Ende hatte Julian Straub sogar noch die große Chance zum Siegtreffer. Es kam jedoch anders. Sekunden vor dem Abpfiff beförderte EVF-Verteidiger Jakob Peukert die Scheibe über das Plexiglas, zwei Strafminuten wegen Spielverzögerung waren die Folge. Somit agierte Stuttgart in der Verlängerung in Überzahl und nutzte die Situation durch Torjäger Jannik Herm zum entscheidenden 4:5. Insgesamt war der Sieg des überraschend stark auftretenden Schlusslichts auch verdient. Füssen zeigte vor 890 Zuschauern leider zu spät seine Qualitäten und war in der Abwehr zu anfällig.