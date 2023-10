EV Füssen bangt um Starverteidiger Philippe Bureau-Blais.

Bereits bei der 2:7-Klatsche in Peiting wurde der beste Defender des EV Füssen schmerzlich vermisst. Es droht ein längerer Ausfall. Hintergründe lesen Sie hier.

30.10.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Kaum hat der EV Füssen das Derby in Peiting gespielt, steht bereits das nächste Heimspiel auf dem Programm. Im Duell zu Halloween am Dienstag geht es in der Eishockey-Oberliga um 19.30 Uhr gegen den Aufsteiger aus Stuttgart, ein gruseliges Ergebnis gibt es in diesem Zusammenhang bereits zu vermelden. Am Sonntag setzte es in Peiting eine 2:7-Klatsche. Und nicht nur die gefiel EVF-Coach Juhani Matikainen gar nicht. Nach einem ungeahndeten Check im Spiel gegen Höchstadt musste sein Abwehrchef Philippe Bureau-Blais in Peiting passen. Auch wenn die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, so droht nach Bauer Neudecker auch bei dem Franko-Kanadier, bislang Topscorer der Füssener, ein längerer Ausfall.

