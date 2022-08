EV Füssen gelingt ein guter Start ins Spiel und in die Saison

Nach der Präsentation der neuen Mannschaft vor vielen Fans geht es aufs Eis. Gegen die Kassel Huskies überzeugt der Oberligist trotz der 3:6-Niederlage.

Von Michael Lang

22.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Start in seine Jubiläumssaison ist dem EV Füssen geglückt. Das Sommerfest am Samstag fand regen Zulauf, das DNL2-Team unterlag der von Georg Holzmann trainierten, klassenhöheren Düsseldorfer EG in einem Freundschaftsspiel nur mit 2:4, und am Abend konnte schließlich auch die erste Mannschaft bei ihrem Auftritt gegen den Zweitligisten Kassel Huskies überzeugen. Das Ergebnis von 3:6 (3:2, 0:3, 0:1) gegen einen der DEL2-Favoriten war aller Ehren wert und machte Lust auf mehr.

