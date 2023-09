EV Füssen stellt Oberliga-Mannschaft für neue Saison vor

Der EV Füssen stellt beim Sommerfest sein neues Oberligateam vor. Auch der Nachwuchs zeigt auf dem Eis, was er kann. Gerade jungen Gäste wird einiges geboten.

28.08.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Wie viele Besucher des Sommerfestes des EV Füssen der Aufforderung von Marc-Oliver Helmer zum Kauf einer „Dauerkarte für die nächste Saison“ gleich am Samstag nachkamen, muss an dieser Stelle offenbleiben. Das Interesse am neuen Eishockey-Oberligateam der Schwarz-Gelben war allerdings offensichtlich ziemlich groß, als Moderator Helmer die Gäste der Sommerfete im und auf dem Gelände des Bundesstützpunktes gekonnt auf die im September startende Punktspielzeit 2023/24 „heiß“ zu machen versuchte. So versammelten sich gut 150 Fans und Unterstützer des EVF vor einem Lkw, auf dessen Ladefläche Helmer einen EVF-Puckjäger nach dem anderen vorstellte – und die Leute, die sich darum kümmern, dass die Schützlinge des neuen Trainers Juhani Matikainen die Saison mit dem bestmöglichen Erfolg absolvieren.

EV Füssen stellt Mannschaft vor: Gelungener Appetitanreger

Helmer hatte die Präsentation des Kaders der ersten Mannschaft mit deren jüngstem Akteur, dem erst 16-jährigen Max Bleicher, als „das Highlight von heute“ angekündigt. Darüber hinaus lockten zahlreiche weitere Attraktionen die EVF-Fans auf den Platz vor der Stadion-Sportsbar „Overtime“. Die Besucherinnen und Besucher ließen sich ab dem Vormittag nicht nur Kaffee und Kuchen beziehungsweise Bratwürste und Bier schmecken – die vielen Helfer wie Christian Schmid und seine Kollegen des Fördervereins Eishockeynachwuchs Ostallgäu ließen somit diesen Tag zu einem gelungenen Appetitanreger für die neue Eishockeysaison werden.

Ihren Spaß hatten aber auch Gäste wie etwa der ehemalige Trainer der „Ersten“, Franz-Josef Baader, beim Fachsimpeln im Festzelt oder Biergarten. Währenddessen hatten die vielen jüngeren Gäste bis zum Einbruch eines Gewitters unter anderem beim Kinderschminken, in einer Hüpfburg und einem Stand ihre Freude, an dem sie mit dem Puck aufs Tor schießen konnten.

Nachwuchsteams trainieren öffentlich beim Sommerfest

Richtig in der Eishalle aufs Tor zielen konnten zudem die Spieler der U7-, U9- und U11-Teams des EVF, die unter der Leitung von Nachwuchskoordinator Andreas Jorde und drei, vier Kollegen genauso ein Demonstrationstraining abhielten wie einige Stunden später die Oberliga-Cracks bei ihrer „skills competition“. In einem echten Match gegen den EC Peiting stellten darüber hinaus die Puckjäger der U20-Mannschaft des EVF unter Beweis, wie „heiß“ sie auf die neue Eishockeysaison sind.

