Ein Trainer, jünger als so mancher Spieler: Das ist der neue Coach des EV Füssen

Der EV Füssen präsentiert mit Juhani Matikainen seinen neuen Cheftrainer. Der 32-Jährige ist trotz seines jungen Alters aber alles andere als ein Novize.

30.05.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Diese Vita ist so ziemlich einmalig: Erst 32 Jahre ist der neue Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Füssen alt. Doch Juhani Matikainen kann bereits auf zwölf Jahre Erfahrung als Trainer im professionellen Eishockey-Geschäft zurückblicken. „Nach einer schweren Hüftverletzung war für mich relativ schnell klar, dass es nicht zu einer großen Spielerkarriere reichen wird“, sagt Matikainen. Als Trainer will er nun das schaffen, was ihm als Spieler verwehrt blieb – den Sprung ins große Sportbusiness. Zuletzt trainierte Matikainen in der dritten schwedischen Liga. Er war zuvor aber auch schon in der zweiten Liga Italiens aktiv als Coach von Alleghe. „Da hatte ich einen Spieler, der war Jahrgang 1974, also fast 20 Jahre älter als ich“, sagt Matikainen und lacht. Diese ungewöhnliche Konstellation sei aber kein Problem gewesen: „Spieler diesen Alters sind schon so lange im Geschäft, die sind Profi genug“, sagt der 32-Jährige.

