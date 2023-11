Erfolgsrezept: Teamgeist und Handy-Verbot - U17 Team des EV Füssen erreicht die Meisterrunde

Trainer Wolfgang Koziol und Kapitän Marcel Gmehlin verraten, was die Mannschaft des EV Füssen so stark macht und was es mit dem Smarphone-Tabu auf sich hat.

05.11.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Am Ende der intensiven Einheit liegt der Trainer sogar selbst am Eis und macht mit seinen Spielern Liegestützen. Gerade eben war Team Gelb den Teamkollegen mit schwarzen Jerseys in einem Trainingsspiel unterlegen. „Als Strafe heißt es jetzt schwitzen“, sagt Marcus Bleicher. Der Co-Trainer der U17-Mannschaft des EV Füssen beobachtet die Einheit an diesem Abend von der Tribüne aus. Auf dem Eis stützt sich sein Freund und Trainerkollege Wolfgang Koziol gerade ein letztes Mal mit den Handschuhen vom Eis ab, ehe er zur Bandentür gefahren kommt.

„So viel Spaß wie mit den Burschen zu arbeiten, habe ich schon lange nicht mehr gehabt“, sagt der 55-Jährige. Und das will was heißen: Immerhin ist Koziol schon seit dem Ende seiner Spielerkarriere 2006 mit kurzen Unterbrechungen im EVF-Nachwuchs als Trainer aktiv.

"Größter Erfolg im Nachwuchs des EV Füssen seit Jahrzehnten"

Jetzt mit seiner U17 in die Meisterrunde eingezogen zu sein, bezeichnet er als einen der größten Erfolge der Nachwuchsabteilung der vergangenen Jahrzehnte. Noch ein Spieltag steht in der regulären Saison der DNL Division I an, dann beginnt für das Team die Meisterrunde. Die Gegner lesen sich wie das Who-is-Who des deutschen Eishockeys: Mannheim, Berlin, Düsseldorf, Köln oder Iserlohn. Füssen ist neben Bad Tölz der einzige Drittliga-Klub in diesem Konzert der Szene-Größen.

„Wir wollen es trotzdem in die Play-offs schaffen“, sagt Marcel Gmehlin. Der 16-jährige Verteidiger ist Kapitän des EVF-Teams. „Unter die ersten acht zu kommen, ist realistisch und natürlich wollen wir den ein oder anderen großen Verein ärgern“, sagt Gmehlin.

Auf den Schlittschuhen steht der Gymnasiast aus Füssen, seit er sechs Jahre alt ist. Damit ist er eines der waschechten Eigengewächse in einer Mannschaft, die aus 13 Internatsspielern besteht.

EV Füssen: 13 Internatsspieler sind im U17-Team aktiv

„Ab einem gewissen Niveau brauchst du Externe, um konkurrenzfähig zu sein“, sagen die Trainer Koziol und Bleicher. Dennoch müsse das Ziel künftig natürlich sein, noch mehr Einheimische auf ein solches Level zu bringen. Dafür würde derzeit in den unteren Jahrgängen die Grundlage geschaffen. So erfreue sich die Laufschule mit derzeit bis zu 300 Kindern großer Beliebtheit.

Doch die Coaches richten Blick im Moment lieber auf das Hier und Jetzt: In der Meisterrunde gelte es, die großen Stärken wieder aufs Eis zu bringen: Die schlittschuhläuferische Klasse und den Teamspirit. „Wir sind auch in kritischen Situationen in der Lage, noch was draufzusetzen als Mannschaft“, sagt Gmehlin. Und auch die Trainer nennen die Moral im Team als einen der Gründe für den momentanen Erfolg.

Handyverbot beim EV Füssen im Nachwuchs zeigt erste Erfolge

Ob zu der guten Stimmung in der Mannschaft auch das Smartphone-Verbot beigetragen haben mag, das die Trainer verhängt haben? Gmehlin lacht. Jedenfalls würde auf den Auswärtsfahrten viel mehr untereinander geredet. „Wir fokussieren uns viel mehr auf den Gegner und das Spiel.“

Die Gelegenheit dazu auf langen Busfahrten wird den Füssenern in den kommenden Monaten nicht ausgehen. Der Spielplan führt sie nämlich durch fast halb Deutschland.