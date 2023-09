EV Füssen: U20-Team startet mit Legende an der Bande

Schorsch Holzmann betreut U20 des EV Füssen in neuer Pflichtspielsaison. Für Ärger sorgen derweil die weiten Auswärtsfahrten.

01.09.2023 | Stand: 07:34 Uhr

Die Erwartungen nicht zu hoch hängen will Füssens U20-Trainer Georg Holzmann. Seit Sommer ist der 62-Jährige wieder dort, wo seine eigene Karriere einst begann: am Füssener Kobelhang. Am kommenden Wochenende startet nun die Pflichtspielsaison in der zweithöchsten Nachwuchsspiel-Klasse, der „Findung B“, wie die Liga neuerdings heißt. „Es gibt ja jedes Jahr einen neuen Modus“, sagt Holzmann zu den strukturellen Veränderungen. Das spräche für sich, sagt der Übungsleiter.

