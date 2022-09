Deshalb scheiterte die Achttausender-Expedition von zwei Bergsteigern aus der Region

Beim Versuch, vom 8034 Meter hohen Gasherbrum mit dem Gleitschirm zu fliegen, wurden Lukas Wörle und Matthias Friedle ausgebremst. Doch sie wollen wieder hin.

27.09.2022 | Stand: 17:53 Uhr

„Ein Gipfel gehört Dir erst, wenn Du wieder unten bist – denn vorher gehörst Du ihm“. Dieser Satz stammt zwar vom Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Aber er könnte auch genausogut im Gespräch mit Lukas Wörle oder Matthias Friedle gefallen sein. Denn wie viel Wahrheit in dieser Bergsteiger-Weisheit steckt, erfuhren die beiden Außerferner jetzt am eigenen Leib in Pakistan. Geplagt erst von extremem Regen bei der Anreise und später extremer Hitze am Berg mussten sie ihren Traum, den Gasherbrum (8034 Meter) in Pakistan zu besteigen, begraben. Die Entscheidung zur Umkehr fiel auf 7000 Metern.

Extreme Hitze und Monsunregen: Lukas Wörle und Matthias Friedle müssen Traum vom Gasherbrum begraben

„Da machte ein Schneesturm das Weiterkommen unmöglich“, erzählt Wörle. Aus bergsteigerischer Sicht sei die Umkehr die einzig richtige Entscheidung gewesen. An einen Gipfelversuch und erst recht an einen Flug mit dem Gleitschirm sei nicht mehr zu denken gewesen. Die beiden Außerferner hatten vorgehabt, direkt vom Gipfelplateau des Achttausenders zu fliegen.

"Gegen die Natur hast du keine Chance", sagt Lukas Wörle

„Egal wie fähig man als Bergsteiger ist, gegen das Wetter und die Natur hast du keine Chance“, sagt Wörle im Rückblick. Und er erzählt, wie selbst der Rückzug vom Berg bei Regen und viel zu warmen Temperaturen für sie noch zu einer echten Grenzerfahrung wurde: „Es war brutal: Untertags hatte es sogar auf 6500 Metern noch bis zu 32 Grad“, erzählt Wörle, der für einige Jahre in Füssen lebte und hierher auch noch enge familiäre Beziehungen hat. (Lesen Sie auch: Dieser Bergsteiger erklimmt die berüchtigsten Allgäuer Gipfel in nur 33 Stunden)

Mit extremen Bedingungen hatte Lukas Wörle am Gasherbrum zu kämpfen. Bild: Wörle

Matthias Friedle und Lukas Wörle wollen zum Gasherbrum zurückkehren

Seinen Traum aufgegeben hat er deswegen aber noch lange nicht. Im Gegenteil. „Wir haben während der über 50 Tage in Pakistan so viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, darauf möchten wir künftig aufbauen.“

Schon im kommenden Jahr soll es deshalb erneut auf Expedition gehen. Einige Fehler, die die Achttausender-Novizen heuer begangen haben, werden sie dann nicht mehr machen. So verloren die beiden beim Anmarsch ins Basislager zu viel Zeit und Energie. Kraft, die ihnen dann fehlte, als sich ein gutes Wetterfenster auftat. Grund: Die beiden hatten mit zu viel Verpflegung kalkuliert. Außerdem sprangen ihnen fest eingeplante Träger ab, die kurzfristig lieber eine Trekking-Gruppe über einen Pass begleiten wollten als die beiden Außerferner. Weiteres Manko: Die geplante Akklimatisierungstour auf den Laila Peak (6069 Meter) schlug fehl.

Matthias Friedle (vorne) und Lukas Wörle gemeinsam in Pakistan. Bild: Friedle

Das waren die Gründe für das Scheitern des Gasherbum-Projekts

„Durch die sehr warmen Temperaturen war die Eiswand, die wir gehen wollten, einfach nicht machbar“, sagt Wörle. Auf eine Alternativroute im Fels waren die beiden jedoch nicht vorbereitet. „Wir hatten kaum Ausrüstung für eine Mehrseillängentour im Fels bei uns“, sagt Wörle. Schließlich waren sie von völlig anderen Bedingungen ausgegangen. Es sei selbst tagsüber kaum möglich gewesen, die Zelte zu verlassen. Zu heiß die Temperaturen, zu gleißend hell das Licht der Sonne. (Lesen Sie auch: Reinhold Messner: "Mein Weg war der Weg des Verzichts, und der war erfolgreich")

Durch diese schwierigen Bedingungen und die Umstände kamen die zwei 28-Jährigen schließlich in Stress und mussten die Strecke ins Basislager sehr schnell zurücklegen. Ein Nachteil. Denn: „Beim nächsten Mal müssen wir uns dafür einfach mehr Zeit lassen.“ Und dieses nächste Mal soll schon im kommenden Sommer sein. Bis dahin wollen Wörle und Friedle aber erst einmal bei Vorträgen von ihrem Abenteuer berichten.