Experte sichtet Kampfläufer im abgesenkten Forggensee

In der Füssener Bucht im Forggensee sind derzeit acht der seltenen Watvögel zu beobachten. Wie sie zu ihrem Namen kommen, erklärt Vogelkundler Richard Wismath.

04.04.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Der Forggensee mit seinem niedrigen Wasserstand ist gegenwärtig eine Fundgrube für Watvögel. Zu diesen gehören auch die stattlichen Kampfläufer, die Männchen können eine beachtliche Flügelspannweite bis zu 58 Zentimeter aufweisen. Sie profitieren gegenwärtig von den zahlreichen Schlickflächen, wo sie beim Herumstochern mit ihrem spitzen Schnabel Larven und Würmer finden. Seit Tagen zählt der Füssener Vogelkundler Richard Wismath acht Exemplare der Kampfläufer, die sich auf dem Rückflug von Südafrika kommend am Forggensee niedergelassen haben, um gekräftigt wieder den weiten Flug zu ihrem Brutgebiet nach Skandinavien oder Westsibirien antreten können.

Kampfläufer im Forggensee gesichtet: So selten sind diese Vögel

In ganz Deutschland hat man in den vergangenen Jahren nur noch 17 bis 37 brütende Weibchen dieser Watvögel feststellen können, da die nötigen Feuchtgebiete immer weniger werden. Die Kampfläufer-Population ist deshalb in Deutschland von Aussterben bedroht.

Vogelkundler Richard Wismath erklärt Wissenswertes zum Kampfläufer im Forggensee

Außerhalb der Brutzeit sind Kampfläufer unauffällige braune Watvögel. Nur eines fällt auf: Die Männchen sind wesentlich größer als die Weibchen. Im Frühjahr entsteht bei den Männchen eine mächtige Halskrause und bunter Kopfschmuck aus Federn, die sich aufrichten lassen. Farben und Muster sind sehr unterschiedlich. Es gibt einfarbige und gebänderte Federn in Schwarz, Rotbraun, Orange oder Weiß. Der Name Kampfläufer kommt nicht von ungefähr – wie sich in der Balzzeit zeigt. Die prächtigen Männchen beziehen dann ihre oft über Jahre besetzten Balzarenen und verteidigen dort kleine Reviere.

Dabei herrscht eine komplizierte Rollenverteilung: Es gibt unabhängige Männchen, die erst mit den Jahren zu territorialen Männchen werden. Dann beginnt an deren Turnierplatz die Balz um ein begehrtes Weibchen. Mit aufgestellter Halskrause gehen die kampfeslustigen Männchen aufeinander zu und liefern sich dramatisch aussehende Schaukämpfe, bei denen jedoch niemals Blut fließt. Die Balz der Männchen dauert bis Ende Juni; während dieser Zeit haben die Weibchen in einer flachen Bodenmulde längst ihre vier birnenförmige Eier gelegt, berichtet Wismath.

