Expertin aus Füssen: Nur Impfen hilft gegen die Kinderlähmung

Interview mit Sprecherin der Polio-Regionalgruppe: In Deutschland gelten Polio-Viren als ausgerottet, doch weltweit sind sie auf dem Vormarsch.

28.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der letzte Fall von Polio in Deutschland wurde vor mehr als 20 Jahren registriert. Doch es gibt immer wieder Fälle von Kinderlähmung weltweit: So tauchten Polio-Viren im Abwasser in New York und London auf. Nördlich von New York City gab es sogar einen symptomatischen Krankheitsfall. Bärbel Sieber, die Sprecherin der Polio-Regionalgruppe Allgäu, war bei der Vorstandssitzung des Polio-Landesverbands in Teisendorf im Chiemgau. Die poliobetroffene Wahl-Füssenerin weist auf den Welt-Polio-Tag am 28. Oktober hin und betont: „Wir haben bei der Ausrottung der Polio-Viren einen Rückschlag hinnehmen müssen. Deshalb ist das Impfen nach wie vor wichtig.“

Vor 22 Jahren wurde in Marktoberdorf die Polioselbsthilfegruppe mit Mitgliedern aus dem Ost- und Oberallgäu gegründet. Wie groß ist die Gruppe heute und worin besteht ihre Hauptaufgabe?

Bärbel Sieber: Die Regionalgruppe hat 40 Mitglieder. Die Betroffenen mit Informationen zu den Polio-Spätfolgen zu versorgen.

Ist es überhaupt möglich, Impfgegner oder Impfskeptiker zu überzeugen, dass sie sich und andere Menschen durch einen Pikser schützen sollten?

Sieber: Letztendlich muss das jeder für sich oder für seine Kinder entscheiden.

Könnte Polio auch hier in der Region auftreten? Welche wirksamen Präventionsmaßnahmen gibt es dagegen?

Sieber: Ja sicher. Das Impfen ist die einzige Prävention, die es gibt.

Welche allgemein interessanten Themen wurden in der Vorstandssitzung, an der Sie vor kurzem teilgenommen haben, erörtert?

Sieber: Wir bekamen Informationen über Möglichkeiten, die Spätfolgen der Polio zu mildern. Und dann noch, wie die Mitglieder von den Leistungsträgern Hilfe erhalten können.

