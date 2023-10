Exzellentes geistliches Konzert erklingt in Seeg

Musikalische Schwergewichte in der "Kleinen Wies" begeistern das Publikum mit geistlicher Musik aus der Barockzeit und der Romantik.

13.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Aus dem ganzen Allgäu kamen die Kirchenmusikfreunde in die „Kleine Wies“, wie die Pfarrkirche St.Ulrich in Seeg oft genannt wird. Sie erlebten die exzellente Aufführung festlicher geistlicher Musik aus der Barockzeit und der Romantik mit erlesenen Künstlern, die als musikalische Schwergewichte angesehen werden können. Es war spürbar, dass die Sopranistin Akiho Tsujii, der Trompeter Bernd Bartels, der Violinist Professor Andreas Hartmann, der Kontrabassist Hans-Dieter Koch und Christoph Mehner an der Orgel höchste Lust und Freude am Zusammenspiel hatten.

Ein wahrer Hörgenuss

Ein wohl überlegter Auftakt als Türöffner war das mächtige Präludium aus dem Te Deum von Marc Antoine Charpentier, ein Highlight, bekannt als Eurovisionshymne. Triumphale Akzente setzte dabei die Trompete, die auch im weiteren Verlauf des Konzertes makellos strahlte. In den von den Instrumenten authentisch begleiteten Arien der Sopranistin Akiho Tsujii betörte deren warme, hingebungsvolle, glühende, in den Koloraturen lockere und bewegliche Stimme. Ein Hörgenuss waren die von der Solovioline begleitete Arie „Laudamus te“ von Johann Sebastian Bach mit ihren langen Verzierungen oder das „Domine fili unigenite“ von Antonio Caldera, deren Festlichkeit durch die Trompete verstärkt wurde.

Eine bewunderswerte Bogentechnik

Im Concerto „Veni Consolator“ für Sopran und Trompete von Damian Stachowicz konnte sich die Singstimme ohne weiteres durchsetzen. Bei der Entfaltung der Sonate in A-Dur von Georg Friedrich Händel, bestens begleitet von Orgel und Kontrabass, ließ Professor Andreas Hartmann deren Klangschönheit mit bewundernswerter Bogentechnik auf seiner Guarneri Geige eindrucksvoll aufblühen. Aus einem Guss, wohl ausgeformt in allen Instrumenten, erklang die Sonate von Giuseppe Torelli. Bei dem „Thema mit Veränderungen“ von Josef Gabriel Rheinberger imponierten die Aufschwünge in den Kadenzen und das Schwelgen in den höchsten Tönen bei Orgel und Violine. Die wohl überlegte Registerauswahl gefiel beim Allegro maestoso der Sonate D- Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy. Eindrucksvoll war die rauschhafte Steigerung bei prächtigem Klang. In dem von Violine und Orgel vorgetragenen Abendlied von Rheinberger genoss man die Romantik und Ruhe, die dieses Stück ausstrahlte. Einen herrlichen Schlusspunkt setzten die Sängerin und die begleitenden Instrumentalisten mit der von langem Atem getragenen herrlichen Arie „Let the bright Seraphim“ aus dem Oratorium Samson “ von Georg Friedrich Händel mit vielen Koloraturen und einem Spitzenton am Schluss.

Am Ende eine berührende Zugabe

Nach langem, dankbaren Beifall gab es noch mit dem „Ave Maria“ von Giulio Caccini eine berührende Zugabe. „Das ist ein Gottesdienst“, so bezeichnete der Schirmherr Dr. Theo Waigel das geistliche Konzert mit dem Titel „Te Deum laudamus“ in seinen Dankesworten.