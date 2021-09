Förderverein Christuskirche in Füssen steht vor Sanierungen

Bei ihrer Jahresversammlung danken die Mitglieder großzügigen Spendern. Neuwahlen sind verschoben

24.09.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Ein Jahr ohne Veranstaltungen aber mit einem Zuwachs an Mitgliedern: Der Föderverein Christuskirche Füssen blickt auf seiner Jahresversammlung auf ein schwieriges Jahr zurück. Die Förderung größerer Sanierungsprojekte steht in der Zukunft an.

Im Hinblick auf das 100-jährige Jubiläum der Füssener Christuskirche im Jahre 2006, wurde im Dezember 2004 der Förderverein gegründet. Von den damals 33 Mitgliedern konnte sich niemand vorstellen, wie viel ehrenamtlicher Einsatz nötig ist, um die anfallenden Projekte in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zu unterstützen. Von Anfang an war Dr. Gundula Kremer die erste Vorsitzende des Fördervereins. Bei ihr liefen die Fäden stets zusammen. Sie hielt Kontakt zu den Mitgliedern und schaffte neue Verbindungen zu möglichen Sponsoren. Ziel des Fördervereins Christuskirche ist, die finanzielle Unterstützung für den Unterhalt, die Sanierung und die Umgestaltungen der vier Gebäude der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Füssen. Mittlerweile zählt der Verein 113 Mitglieder – in den vergangenen Monaten kamen sieben dazu. Seit der letzten Versammlung im März 2020 sind aber leider sechs Mitglieder verstorben.

Schwierige Monate

Vorsitzende Kremer begrüßte die Anwesenden im Haus der Begegnung. Die vergangenen Monate waren pandemiebedingt äußerst schwierig. Es konnten keine Benefizveranstaltungen mit Weinausschank des „Heiligen Tröpfle“ stattfinden und somit keine Gelder daraus für den Verein generiert werden. Aus diesen Gründen ist man besonders froh über Spenden von Mitgliedern, Freunden und besonderen Förderern, wie beispielsweise die Viermetz Stiftung in Augsburg, die Sparkasse und die Raiffeisenbank, die großzügig den Verein unterstützen, erklärte Kremer. In ihrem Jahresbericht dankte sie allen Spendern für die Zuwendungen, die ausschließlich für genannte Zwecke verwendet und stets sorgfältig geprüft und ausgewählt werden. Nur so sei die Durchführung von anfallenden Maßnahmen möglich, da die Zuschüsse der evangelischen Landeskirche allein nicht ausreichen würden.

Einen ausführlichen Bericht über die bis dahin vom Verein unterstützten Projekte verlas Vorstandsmitglied Jürgen Winkelmann. Seit Gründung des Fördervereins konnte dieser bei zahlreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren etwa 215 000 Euro zur Verfügung stellen. An Einnahmen konnten in diesem Zeitraum insgesamt 250 000 Euro verbucht werden. Die Sanierung und der Umbau des Gemeindehauses stehen in naher Zukunft an und dieses Projekt wird ebenfalls die Unterstützung des Fördervereins benötigen.

Der seit vergangenem Jahr in Füssen wirkende Pfarrer Peter Neubert, der erstmalig als geborenes Mitglied an der Versammlung teilnehmen konnte, begrüßte die wichtige Unterstützung des Vereins und betonte, was für einen großen Segen es für die Füssener Kirchengemeinde bedeutet, einen solch engagierten Förderverein vor Ort zu haben. Die Neuwahlen der Vorstandschaft mussten aus organisatorischen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

