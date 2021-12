Für den Pfrontener Friedhof gibt es ein paar neue Regeln

Urnenfeld mit aufgenommen und Grabplatten sind nun erlaubt. Mit dem geplanten Kolumbarium in der Friedhofskapelle folgen bald weitere Änderungen.

01.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Einige Änderungen an der Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung hat der Gemeinderat Pfronten beschlossen. Weitere stehen demnächst an, wenn auch das geplante Kolumbarium in der evangelischen Friedhofskapelle verwirklicht wird.

1350 Euro für zehn Jahre

Bei den Änderungen ging es hauptsächlich darum, das neue Urnenfeld mit Grabstein zu verankern. In diesem Gemeinschaftsgrab eine Urne zu bestatten kostet ebenso wie auf dem Urnenfeld mit Lebensbaum künftig pauschal 1350 Euro für eine Nutzungszeit von zehn Jahren. Eine Verlängerung um weitere zehn Jahre kostet dann 700 Euro.

Urnen können in Familiengräber

In Familiengräber können künftig bis zu vier Urnen je Grabstelle bestattet werden, ohne Rücksicht darauf, ob dort bereits eine Leiche bestattet wurde. Neu aufgenommen wurde auch bei den anderen Gräbern die Möglichkeit einer Verlängerung um zehn Jahre, die auf Antrag gewährt wird. Bislang betrug die Verlängerungsfrist 20 Jahre, wofür noch einmal die volle Grabgebühr fällig wird. Einzel- und Familiengräber um zehn Jahre zu verlängern kostet die Hälfte der dann jeweils geltenden vollen Grabgebühr, bei Urnengräbern ist es die volle Grabgebühr.

Verlängerungen auch für Ortsfremde

Gestrichen wurde in der Friedhofssatzung die Bestimmung, wonach nur der die Verlängerung oder den Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einem Familiengrab beantragen kann, wer zu Pfronten in einem örtlichen Bezug steht, weil er in der Gemeinde seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ausnahmen waren dabei allerdings bereits bislang zugelassen. Zugelassen ist es zudem künftig, Gräber mit Platten abzudecken.

Um die Platte für eine weitere Bestattung oder die Auflassung des Grabes abzuheben, muss allerdings ein Steinmetz beantragt werden. Ansonsten wäre nämlich die Gefahr einer Beschädigung zu groß, wie Bürgermeisters Alfons Haf erläuterte.

