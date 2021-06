Für die Pfrontener Rotkreuz-Förderer beginnt eine neue Ära

Uwe Klümper löst als neuer Vorsitzender Petra Laschewski ab. Über eine mögliche Änderung der Satzung wird noch beraten. Was in diesem Jahr für die Retter angeschafft wird.

15.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Jahresversammlung für die Jahre 2019/2020 des Fördervereins der Rot-Kreuz-Gemeinschaft Pfronten bedeutete eine Schnittstelle in der Vereinsgeschichte. Mit Dankesworten verabschiedete sich die Versammlung in Abwesenheit von der bisherigen Vorsitzenden Petra Laschewski, die den Verein mitbegründete und ihn 26 Jahre lang geführt hat. Uwe Klümper, ein langjähriger begeisterter Rotkreuzler, folgt ihr nach. 1962 geboren ist er seit 1980 ehrenamtlich im Roten Kreuz tätig. „Ich will manche Ideen von den Mitgliedern zeitnah umsetzen“, kündigte er nach seiner Wahl an. „Das Rote Kreuz war mir immer schon wichtig.“

Dank an bisherige Vorsitzende

Seine erste Amtshandlung war ein „herzliches Dankeschön“ an seine Vorgängerin Petra Laschewski „für 26 Jahre sehr gute Vereinsleitung mit großem persönlichem Engagement“. Sobald es ihr Gesundheitszustand wieder zulasse, werde der persönliche Dank nachgeholt. „Wir wünschen Petra Laschewski gute Besserung und für die Zukunft alles Gute“, fasste Uwe Klümper zusammen. Unter anderem in zünftigen Schafkopfturnieren soll in Zukunft die Geselligkeit gefördert und mit öffentlichen Kuchenspenden neue Mitglieder gewonnen werden.

Neun der gegenwärtig 57 Mitglieder des Fördervereins hatte der kommissarische Vorsitzende Andreas Allgaier zur Versammlung im Rot-Kreuz-Haus begrüßt. Petra Laschewski, so teilte er mit, trete aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an und sie könne auch jetzt gesundheitsbedingt nicht anwesend sein. „Sie wollte heute dabei sein und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf“, sagte Allgaier.

Wie er weiter mitteilte, würden die Mitglieder über geplante Satzungsänderungen informiert, sobald feststehe, was künftig in der Satzung aufgenommen werden könne. „Wir nehmen dazu auch die Ehrenamtsberatung des Landratsamtes in Anspruch“, sagte Allgaier. Der Förderverein unterstützte in den vergangenen zwei Jahren die Rotkreuzbereitschaft und das Jugendrotkreuz in Pfronten. Wegen Corona gab es keine Aktionen und im vergangenen Jahr auch keine Hauptversammlung. Künftig wolle der Verein wieder aktiver sein.

Dokumentenkamera soll gekauft werden

Bei den Neuwahlen bestimmten die Anwesenden Uwe Klümper zum neuen Vorsitzenden, Andreas Allgaier zum stellvertretenden Vorsitzenden, Sandra Allgaier zur Schriftführerin, Heike Benesch zur Kassenwartin sowie Artur Mörz und Ingrid Schmucker zu Beisitzenden. Auf Wohlwollen stieß die Anregung, eine Dokumentenkamera für Ausbildungszwecke bei den Pfrontener Rotkreuzler anzuschaffen.

