Für einen gesunden Lebensstil: Bei der großen Kneipp-Feier ist Füssen mit dabei

Was der Kneipp-Verein in Füssen zum 200. Geburtstag des Wasserdoktors plant. Noch 1929 war das Ziel: „Die Frequenz der Fremden fördern“.

07.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Nicht nur Junge, auch Menschen im fortgeschrittenen Alter möchten gesund und fit sein – und bleiben. Gesundes Leben im Einklang mit der Natur liegt voll im Trend. Die naturheilkundlichen Philosophien von Pfarrer Sebastian Kneipp, der im Mai seinen 200. Geburtstag feiern könnte, sind bei Gesundheitsbewussten aktuelle denn je. So wird der runde Geburtstag in diesem Jahr auch in der Kurstadt Füssen und im hiesigen Kneippverein gebührend gefeiert.

Gründungsgedanke des Kneipp-Vereins Füssen

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Gesundheitstourismus in Füssen legten bereits die Gründer des Kneippvereins am 22. Juni 1929 in ihrer Gründungserklärung fest. „Der Kneippverein beabsichtigt die Einführung der Kneipp’schen Heilmethode in Füssen, auch um dadurch die Frequenz der Fremden, namentlich in der ruhigen Zeit, zu fördern und die wirtschaftliche Lage in Füssen zu heben“, hieß es damals. Damit war der Grundstein für die touristische Prägung der Stadt Füssen gelegt.

Neun Jahre später, im Jahr 1938, wurde Füssen zum Kneipp-Kurort ernannt und hat seither den Kneipp’schen Gedanken stets unterstützt und die dazugehörige Infrastruktur laufend ausgebaut und verbessert. Der Ortsteil Bad Faulenbach war dabei die Keimzelle, dort entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg Kurhotels und Sanatorien, die sich der ganzheitlichen Gesundheitslehre bis zum heutigen Tag verschrieben haben. Zivilisationskrankheiten und die besonderen Anforderungen der schnelllebigen Zeit bereiten viele Menschen heute Probleme.

Entgegengesteuert kann mit sanfter Naturmedizin und den bekannten hydrotherapeutischen Kneipp-Güssen, um wieder einen gesunden Lebensstil zu gewinnen. Prävention und Aufklärung stehen dabei immer im Vordergrund – das macht Kneipp frischer und moderner denn je.

Sebastian Kneipp musste sich häufig als Quacksalber beschimpfen lassen. Heute sind seine Heilpraktiken weit verbreitet. Bad Wörishofen hat ihm eine Statue gewidmet. Bild: Bernd F. Meier

"Gesunder Schlaf mit Kneipp"

Zusammen mit der Universität München, den Füssener Kurbetrieben sowie Füssen Tourismus und Marketing (FTM) wurde vor einiger Zeit die Studie „Gesunder Schlaf mit Kneipp“ durchgeführt (wir berichten). Die Zertifizierung dafür wird in Kürze übergeben. Im Zusammenhang mit dieser Studie sind auch die beiden Kneipp-Tretbecken in Hopfen am See und Weißensee neu entstanden oder neu gestaltet worden.

Der Füssener Kneippverein, der im Sommer 2019 sein 90-jähriges Bestehen feiern konnte, wird den bundesweiten 200-jährigen Kneipp-Geburtstag in Zusammenarbeit mit FTM durch das Jubiläumsjahr mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionstagen begleiten. Den Auftakt bildet am Sonntag der jährlich am 7. März stattfindende, bundesweite „Mitmachaktionstag der gesunden Ernährung“.

Dieser Tag soll Anlass sein, sich bewusst mit einer gesunden Ernährung auseinanderzusetzen. Gemeinsam in der Familie, mit Kindern, Senioren oder Freunden können für die sonntägliche Kaffeetafel gesunde, leckere Muffins gebacken werden. Die Rezepte dazu finden Interessierte auf der Internetseite des Vereins. Der zweite Aktionstag „Tag des Wassers“ findet am Montag, 22. März, mit einem Gießkannen-Wettbewerb statt.

Wann finden die Kneipp-Veranstaltungen statt?

In Füssen wird der 200. Geburtstags, am Montag, 17. Mai, um 10 Uhr mit einer ökumenischen Feier zu Ehren von Sebastian Kneipp in der Franziskanerkirche begangen, bei der im Anschluss ein spezielles Kneippkräuterbrot der Bäckerei Höfler angeboten wird.

Am Folgetag, Dienstag, 18. Mai, um 17.30 Uhr, findet das Ankneippen mit Vortrag auf der Kneippwiese in Bad Faulenbach statt. An den vier folgenden Dienstagen sind Kurzvorträge zu einer der Kneipp’schen Säulen vorgesehen. Am Donnerstag, 17. Juni, um 17 und 20 Uhr, sind zwei Jubiläumskonzerte mit Walter Dolak und Markus Kerber im Kaisersaal geplant. Zu allen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder stets willkommen.

„Im vergangenen Jahr fiel fast alles der Corona-Pandemie zum Opfer, aber wir haben unsere treuen Mitglieder auf keinen Fall vergessen“, sagt Carola Schweiger, die seit 2014 den Vereinsvorsitz innehat. „Sobald es uns wieder möglich ist, werden wir in die Planung gehen und für unsere Mitglieder und alle anderen wieder Programme wie Gedächtnistraining und interessante Tagesausflüge und Reisen anbieten.“ Viele Gesundheitstipps zu Kneipp’schen Anwendungen und Informationen zum Jubiläumsjahr werden aktuell auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.

Wer war Sebastian Kneipp?