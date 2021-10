Füssen auf Kurs in Richtung Klimawoche

Pfarreiengemeinschaft Füssen lädt katholische Theologin zu Vortrag ein. Warum jeder Einzelne seinen Beitrag leisten muss und nicht nur auf Gott vertrauen kann.

Von Heike Heel

12.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Pünktlich legte die MS Füssen am Bootshafen zur abendlichen Rundfahrt auf dem Forggensee ab und nahm dabei Kurs auf die Klimawoche Ostallgäu der Pfarreiengemeinschaft Füssen. Stadtpfarrer Frank Deuring begrüßte die kleine Schar an Teilnehmern an Bord und hieß die Referentin Prof. Dr. Katrin Bederna in Füssen willkommen. Die aus dem baden-württembergischen Besigheim angereiste katholische Theologin und Religionspädagogin an der Hochschule Ludwigsburg, hielt einen höchst eindringlichen Vortrag zum Thema „Alles wird gut? Glauben in der Klimakrise“.