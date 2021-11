Füssen bald bayernweiter Vorreiter? Kläranlage soll Mikroplastik aus Abwasser holen

Füssen will in ferner Zukunft bayernweiter Vorreiter beim Filtern von Mikroplastik aus Abwasser sein. Die Idee dazu kam dem Bürgermeister in einer TV-Sendung.

10.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Mikroplastik, Biogasanlagen und der Klärschlamm. Drei ziemlich abstrakt klingende Themen, die den Füssener Bürgermeister und CSU-Mann Maximilian Eichstetter seit einiger Zeit „reizen“. Die er gerne „mit Vollgas anschieben“ würde. Das langfristige Ziel: Füssen soll bayernweiter Vorreiter werden und die erste Stadt sein, die sich mit ihrem Abwasserzweckverband selbst um das Filtern von Mikroplastik kümmert. Bis es so weit ist, wird aber noch viel Zeit verstreichen. Zunächst geht es laut Eichstetter einmal darum, innovativ zu denken, auch einmal gewagtere Ideen auszusprechen.