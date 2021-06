Geld geben oder nicht? Wie man mit Bettlern umgehen soll

Nicht immer handelt es sich bei Bettlern tatsächlich um Menschen in Not. Was der Füssener Polizeichef rät und warum das Betteln in Füssen nicht erlaubt ist.

16.06.2021 | Stand: 09:35 Uhr

Eine 28-Jährige bettelt am Bahnhof um Essen und Arbeit. Die Frau wird bei der Polizei gemeldet. Daraufhin kontrollieren die Beamten die Bettlerin und verweisen sie schließlich des Platzes. Dies geschah vor kurzem am Bahnhof in Weizern-Hopferau. Zurück bleibt die Frage: Ist Betteln denn verboten? Jein, es kommt auf den Einzelfall an. Ein Sprecher der Stadt Füssen und Polizeichef Edmund Martin geben Auskunft.

„Betteln ist von Rechts wegen grundsätzlich nicht zu beanstanden“, sagt Martin. Auch das Betteln an der Haustüre sei erlaubt. Konkreter geregelt ist die Situation aber in der Stadt Füssen. Denn dort gelten die kommunalen Satzungen zur Nutzung der öffentlichen Straßen und Plätze. Dann wird es kompliziert. „Beim Betteln handelt es sich um eine Sondernutzung“, sagt Felix Blersch, Pressesprecher der Stadt. Um im öffentlichen Stadtgebiet um Almosen zu bitten, brauchen Bettler folglich eine Genehmigung.

Warum Betteln in Füssen nicht erlaubt ist

Allerdings heißt es in der Satzung zugleich auch, dass eine solche Genehmigung für „das Lagern und Nächtigen“ sowie für „das Betteln in jeglicher Form“ in der Regel nicht erteilt wird. „Damit ist das Betteln ausgeschlossen“, sagt Blersch. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Menschen in Füssen auf der Straße nach Geld fragen. Diese würden nach Angaben Blerschs von den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes lediglich des Platzes verwiesen. „Von Geldbußen sieht die Stadt Füssen ab“, sagt der Sprecher.

Über die Stadt hinaus ist aggressives Betteln per Gesetz verboten und wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. Damit sind Situationen gemeint, in denen zum Beispiel ein Fuß in die Tür gestellt wird oder sich der Bettler trotz Abweisung nicht abwimmeln lässt. Härter wird gegen Bettelbetrug vorgegangen, denn dabei handelt es sich um eine Straftat. Dies ist der Fall, wenn vermeintliche Bettler beispielsweise eine Notsituation vortäuschen, um Geld zu erhalten.

Umgang mit Bettlern: Das sagt der Füssener Polizeichef

Viele Menschen sind unsicher, wie sie mit Bettlern umgehen sollen. „Es ist jedem selbst überlassen, ob man was gibt oder nicht“, sagt Martin (alle Tipps der Polizei siehe weiter unten). Man dürfe durchaus kritisch sein. Klar sei aber auch, dass man in offensichtlichen Notlagen helfe. Er rät: „Nie die Haustüre auflassen und dann drinnen nach was suchen.“ Denn die Bettler könnten „innerhalb von Sekunden“ Wertsachen aus dem Haus stehlen. Besser sei es, die Tür zu schließen, das Geld oder Lebensmittel zu suchen und dann die Tür wieder für die Übergabe zu öffnen.

Lesen Sie auch

Geldfälscher-Prozess im Amtsgericht Kaufbeuren Ein falscher 100-Euro-Schein bringt eine Ostallgäuerin in Bedrängnis

(Lesen Sie auch: Leerstand im Füssener Einkaufszentrum: Verwaist der Theresienhof?)

Oft handle es sich bei den Hausbettlern um Banden. „Die sind organisiert und ziehen durch das ganze Land“, sagt Martin. Auch wenn verdächtige Fahrzeuge auftauchen, können Bürger diese bei der Polizei melden. „Wir sind dankbar, wenn wir Hinweise bekommen“, sagt Martin. Klar unterschieden werden müssen Bettler von Dieben oder Betrügern.

Obdachlose in Füssen finden im Schlichthaus eine Unterkunft

In Füssen darf zwar nicht um Almosen gebeten werden, aber auf der Straße übernachten müssen Obdachlose nicht. Das Füssener Schlichthaus bietet Menschen Unterkunft, die keine Bleibe haben. Dort sind laut Blersch aktuell neun von 21 Plätzen belegt. „Erfreulicherweise haben in den letzten sechs Monaten drei Personen eine Wohnung über den Wohnungsmarkt gefunden.“

(Lesen Sie auch: Auf den Spuren der Stadtmauer wandeln: Füssen will Geschichte erlebbar machen)

Was die Polizei im Umgang mit Bettlern oder gar Betrügern rät

Diese Tipps gibt die Polizei allgemein im Umgang mit fremden Menschen an der Haustür:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Von Bettlern klar zu unterscheiden sind Betrüger. Um sich vor diesen zu schützen rät die Polizei Folgendes: