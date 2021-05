Ein Schneidebrett auf einer Kochplatte verursacht in Füssen einen Brand. Der Koch war kurz einkaufen.

16.05.2021 | Stand: 16:29 Uhr

Ein 39-Jähriger hat am Samstagabend in Füssen einen Brand verursacht, weil er ein Schneidebrett auf einer heißen Kochplatte liegen ließ. Laut Polizei war er währenddessen in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt. Das Schneidebrett fing Feuer.

Feuerwehr bei Brand in Füssen mit 23 Freiwilligen im Einsatz

Die Feuerwehr war mit 23 Freiwilligen vor Ort und löschte den Brand, bevor er auf die Küche übergriff. Der 39-Jährige muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

