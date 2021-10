Kurios: Dieser Allgäuer Laden stellt schon jetzt einen Christbaum auf

Okay, die Temperaturen sind im Allgäu schon ziemlich frostig. Aber ein Weihnachtsbaum im Oktober? Das sagen Verantwortliche von "Depot" in Füssen dazu.

11.10.2021 | Stand: 13:31 Uhr

"Ja ist denn heut scho Weihnachten?" Das mag sich zur Zeit so mancher Passant fragen, der in einem Einkaufszentrum in Füssen unterwegs ist. Dort steht seit mehreren Tagen ein Weihnachtsbaum zur Dekoration. Und das schon Anfang Oktober! Aufgestellt hat ihn die Filiale des Geschenkeartikel-Händlers "Depot".

Geschäft in Füssen stellt ersten Weihnachtsbaum schon im Oktober auf

Doch was hat die Verantwortlichen der Füssener Filiale zu dieser kuriosen Aktion bewogen? "Wir wollten ein bisschen Aufmerksamkeit erregen", sagt Cora Borowski. Ihr Laden sei auf der Suche nach Aushilfen gewesen für das traditionell umsatzträchtige und stressige Weihnachtsgeschäft. Da habe man sich gedacht: Warum nicht gleich einen Christbaum aufstellen, auch wenn der 24. Dezember noch weit über zwei Monate entfernt liegt.

Weihnachtliches Flair im Oktober: In einem Füssener Einkaufszentrum steht jetzt schon ein Christbaum Bild: Benedikt Siegert

Darum steht in Füssen schon im Oktober der erste Christbaum

Richtige Weihnachtsartikel hat die Filiale der deutschlandweit tätigen Depot-Kettee aber noch nicht. "Die kommen erst in ein paar Wochen, besonderer Renner sind Christbaumkugeln", sagt Borowski. Das Sortiment in den Geschäften der Kette umfasst besonders Wohnaccessoires, aber auch Möbel für Haus und Garten.