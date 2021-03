Geburtstagfeier in Füssen endet für einen 27-Jährigen in der Zelle

Anwohner riefen die Polizei zu einer angeblichen Schlägerei in Füssen. Stattdessen trafen die Beamten einen Betrunkenen. Warum der Mann in der Zelle landete.

17.03.2021 | Stand: 13:36 Uhr

Eine Geburtstagsfeier am Dienstagabend endete für einen 27-Jährigen in der Gewahrsamszelle. Anwohner informierten die Polizei über eine angebliche Schlägerei in der Konradinstraße in Füssen. Statt einer Schlägerei sahen die Beamten dort jedoch einen betrunkenen Mann, der lautstark herumschrie.

Füssen: Junger Mann schaut bei einer Geburtstagsfeier zu tief ins Glas

Laut Polizei hatte er bei einer Geburtstagsfeier zu tief ins Glas geschaut. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und musste von zwei weiteren Männern gestützt und begleitet werden. Da der stark alkoholisierte Mann laut schrie und sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

