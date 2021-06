Füssen ist noch nicht ganz in Sommermärchen-Stimmung

Trotz des 4:2-Erfolgs gegen Portugal geht es beim Public Viewing noch recht ruhig zu. Begeisterung fürs Spiel kommt von eher unerwarteten Seite.

20.06.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Kehrt bei Fußballbegeisterten in Füssen das Gefühl des legendären Sommermärchens von 2006 ein? Bei einem Rundgang beim Public Viewing durch Füssens Altstadt beim Spiel Deutschland gegen Portugal am Samstag jedenfalls kommen da Zweifel auf. Ein eher sachliches Verhalten legen hier die Zuschauer an den Tag. Am begeistertsten ist da noch ein asiatischer Kellner.

Wir beginnen unseren Rundgang bei La Perla. Das Lokal an der Drehergasse hat den Durchgang zum Kaiser-Maximilian-Platz voll mit Tischen ausgestattet. Auch auf bittende Nachfrage: Es ist kein einziger Stuhl mehr zu bekommen. Also weiter in die Reichenstraße. Dort hat das Restaurant Altes Rathaus Stühle in den Durchgang gestellt, der zwischen Woolworth und früherer Sparkasse hindurchführt. Wirt Zoltan Hinger hat zwar auch alle Plätze belegt, organisiert aber umgehend einen Stuhl.

Zwischenstopp auf Weg in Süden

Katja (32) und Michael (34) Seefeldt haben sich in der Reichenstraße gegenüber ein Quartier genommen. Sie kommen aus Paderborn und wollen weiter in die Toskana fahren. Hier nutzen sie die Gelegenheit, das EM-Spiel anzuschauen und ihr Abendessen im gleißenden Abendlicht zu genießen. Sie wie auch andere Zuschauer geben nur verhalten und leise einige recht nüchterne Kommentare zum Spielverlauf. Und das liegt nicht nur am lähmenden Auftakt. Beim ersten Tor wird noch kurz gejubelt, das aber dann doch nicht zählt. Wir kommen später noch einmal zurück.

Thomas Müller serviert im Kyodai

Zunächst gehen wir durch den Hinterhof in das Restaurant Kyodai in der Luitpoldstraße. Dort sind, im Innen- wie auch im Außerbereich, die Tische coronagerecht ausgestattet. Trotzdem unterhält sich das eher jüngere Publikum intensiv, wenn auch nicht immer mit Blick auf die Großleinwand. Die emsigen, freundlichen Kellner sind da eher noch begeistertere Fußballanhänger. Sie tragen Deutschland-Trikots, so wie Kellner Tung, der die Zahl 25 und die Aufschrift Müller trägt. Als der in Weilheim geborene Thomas Müller vor dem Tor der Portugiesen auftaucht, aber in der Situation nicht so recht zum Erfolg kommt, brüllt Tung begeistert: „Ich bin da!“

Wir versuchen es nochmals im La Perla. Auch diesmal ist nur ein Stehplatz im rückwärtigen Bereich frei. Hier hat es sich ein Nürnberger Urlauber auf einem Stein halbwegs gemütlich gemacht. „Einige Besucher sitzen mit dem Rücken zum Bildschirm, schauen nur in ihr Handy rein“, wie er das offensichtlich in Teilen geringe Fußballinteresse interpretiert. Der allgemeine Geräuschpegel ist denn auch eher hoch, das Spiel ist eher zu sehen denn zu hören. Die Hände werden jubelnd nur beim Tor für wenige Sekunden hochgerissen. Wir wollen uns abschließend die Stimmung nochmals bei Zoltan Hingers Altem Rathaus einfangen. Beim Gang durch die Fußgängerzone ist diese Fressmeile mit ihren Sitzen auf der Reichenstraße trotz des laufenden EM-Spieles der deutschen Mannschaft gut belegt.

Heiß wie in der Allianz-Arena

Lesen Sie auch

Fußball-Europameisterschaft 2021 Das ist bei der Fußball-EM am Samstag wichtig

Im freien Durchgang des Alten Rathauses ist die Hitze mit rund 30 Grad Celsius vermutlich ähnlich hoch wie in der Allianz-Arena in München bei den EM-Kickern. Wenn man so will, dämpft die große Hitze auch allzu laute Kommentare. Einige Uuuhs und Aaahs stöhnen noch leise auf, als in den letzten drei Spielminuten die Portugiesen gefährlich angreifen. Und der Jubel nach dem 4:2-Sieg der deutschen Equipe? Vorsichtig, leise und fast verstohlen fallen einige Public-Viewer in den Refrain ein: „ …oh, wie ist das schön!“ Wie hätte Jogi Löw womöglich in Sachen Begeisterung kommentiert: Da ist noch Luft nach oben!