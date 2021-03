Füssen: „Klavierfestival Clavis“ kommt ins Kloster

Das Festival findet im Juli erstmals in Füssen statt – vorausgesetzt Corona lässt das zu. Die Veranstaltung ist für Besucher kostenlos. Hier gibt es alle Infos.

Der Steinway Flügel im Kaisersaal des St. Mang Klosters in Füssen darf vom Freitag, 9. Juli bis Sonntag, 11. Juli, beim „Klavierfestival Clavis“ seine Klangfülle entfalten. In einem großen Gala-Finale treten 130 Teilnehmende aus 30 Ländern auf. Es sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zu 31 Jahren. Sie sind Preisträger des gleichnamigen Wettbewerbs in fünf verschiedenen Altersgruppen. Eine international hochrangig besetzte Jury bewertete bereits die Videoaufnahmen und bestimmte auch die Teilnehmer in Füssen. In Sankt Petersburg findet im Mai eine gleichartige Veranstaltung statt.

Festival wird seit zehn Jahren von Natalia Panina durchgeführt

Natalia Panina ist die Direktorin dieses Festivals. Sie stammt aus Sankt Petersburg, lebt seit 2005 in Deutschland und erhielt von „ Bayern Klassik“ die Auszeichnung „beste Klavierlehrerin“. Seit zehn Jahren führt sie das Festival durch. In Bayern besteht es seit 2017 und fand bisher im Schloss Reichersbeuern statt. Sie betont, dass der Begriff „Klavierfestival“ eventuell irreführend ist. Es werden mehrere Tasteninstrumente gespielt. Zum Flügel gesellt sich das Cembalo und in der Kirche wird die Orgel erklingen.

Sie freut sich sehr auf Füssen als neuen Festivalort. Der Auftritt in dieser touristisch bekannten Stadt ist ein Höhepunkt für die jungen Künstler und Künstlerinnen der Meisterklasse. Sie betont, dass auch die hochrangigen Juryteilnehmer Konzerte anbieten werden.

Musikschule Füssen und Theater- und Kulturverein sind mit im Boot

Für die organisatorischen Arbeiten ist Richard Balla verantwortlich. Er weilt bereits in Füssen und sucht 260 Quartiere für die Teilnehmer und deren Lehrer. Allein könnte er die vielfältigen Aufgaben der Organisation nicht lösen. Deshalb ist er froh, dass die Musikschule in Füssen und der Theater- und Kulturverein Füssen e.V. ihm zur Seite stehen.

Bereicherung für Kulturszene

John Arthur und Miriam Westerdoll helfen gerne bei den vielen organisatorischen Aufgaben. Mit ihnen besuchten Natalia Panina und Richard Balla Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Kulturamtsleiterin Karina Hager, die diese herausragende Veranstaltung als große Bereicherung im Kulturprogramm der Stadt ansehen. Gerne stellt die Stadt den Kaisersaal zur Verfügung. Zudem regte der Bürgermeister eine Außenübertragung an. Der Stadt entstehen keinerlei Unkosten.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos

Auch die Besucher können sich freuen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Die Teilnehmer werden hauptsächlich Werke der Epochen des Barocks, der Romantik und der Moderne aufführen. Eine Besonderheit dürfte die große Zahl an Duetten im vierhändigen Spiel sein.

Ein Anliegen der Veranstalter besteht darin, die klassische Musik aus ihrer elitären Funktion dadurch herauszuholen, dass sie von jungen begeisterten Menschen ganz selbstverständlich so dargeboten wird, dass es Lust macht, diese Musik zu konsumieren.

Angetrieben werden die Protagonisten durch Sonderpreise, die zum Beispiel die Mitwirkung bei großen renommierten Orchestern ermöglichen. Man darf auf dieses Festival sehr gespannt sein und hoffen, dass es nicht Opfer der Corona-Pandemie wird.

