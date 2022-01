Kundin darf nicht in Füssener Geschäft - und wird handgreiflich

Eine Kundin kann in einem Geschäft in Füssen keinen 2G-Nachweis vorzeigen. Als ihr die Filialleiterin den Eintritt verwehrt, wird die 41-Jährige handgreiflich.

20.01.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Eine 41-Jährige hat am frühen Mittwochnachmittag die Filialleiterin in einem Geschäft in der Füssener Innenstadt angegangen. Die 29-Jährige wollte laut Polizei die Kundin überprüfen, ob sie einen 2G-Nachweis vorzeigen kann, der bis dato für den Zugang erforderlich war. Doch das konnte die 41-Jährige nicht.

Kundin wird handgreiflich und verletzt Filialleiterin

Die Filialleiterin verwehrte der Kundin daher den Eintritt in das Geschäft. Daraufhin wurde die 41-Jährige handgreiflich. Sie riss an dem umgehängten Namensschild der Verkäuferin. Die 29-Jährige wurde dadurch gegen ein Schild gezogen, das vor dem Laden aufgestellt war, und verletzte sich leicht an der Hand.

41-Jährige nimmt Namensschild mit

Die Kundin nahm das Namensschild der Filialleiterin und ging, als ein Kollege der 29-Jährigen zu Hilfe eilte. Die 41-Jährige hat nun mehrere Strafanzeigen am Hals.

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Corona-Kontrollen: Verstöße in Sonthofen und Immenstadt - keine Beanstandungen in Mindelheim

Lesen Sie auch: Bayerisches Verwaltungsgericht kippt vorläufig 2G-Regel im Einzelhandel