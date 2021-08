Unbekannter lockert Radmuttern an Wohnmobil in Füssen

Ein Mann aus Füssen will mit seinem Wohnmobil in den Urlaub fahren. Als er komische Geräusche vernimmt, lässt er es überprüfen. Alle Radmuttern waren gelockert.

In Füssen hat ein Unbekannter die Radmuttern eines Wohnmobils gelockert.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 41-Jähriger aus dem Füssener Ortsteil Weißensee am Donnerstagmittag mit dem Wohnmobil in den Urlaub fahren. Auf dem Weg zur Autobahn bemerkte er, dass sein Fahrzeug seltsame Geräusche von sich gab.

Alle 20 Radmuttern am Wohnmobil eines Füsseners gelockert

Laut Polizeibericht ließ er das Wohnmobil überprüfen. Es stellte sich heraus, dass alle 20 Radmuttern gelöst wurden. Das linke Vorderrad hatte laut Polizei bereits vier der fünf Radmuttern verloren. Dadurch entstand auch ein Schaden an Felge und Radnabe in Höhe von 2.000 Euro.

Laut Polizei hatte der 41-Jährige Glück, dass er den Schaden vor der Autobahn bemerkt hat. Am Dienstag stellte er das Wohnmobil in seinem Hof im Ortsteil Weißensee ab. Der Täter muss sich laut Polizei also im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Füssen unter 08362/91230 entgegen. Bereits am Samstagabend wurden laut Polizei im Füssener Westen an einem Auto die Radmuttern am Hinterrad der Fahrerseite gelockert.

