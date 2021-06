Corona hat für die Abiturienten des Gymnasiums Füssen 2021 viel verändert. Auch nach den Abitur-Prüfungen wirkt sich die Pandemie auf die Schüler aus.

26.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Vergangene Woche hatten sie es endlich geschafft. Die Abiturienten am Gymnasium Füssen hatten die letzte mündliche Prüfung hinter sich gebracht und bald erfahren, ob sie bestanden hatten oder nicht. Jetzt können die Schülerinnen und Schüler zwischendurch die Beine hochlegen und sich auf den Abiball, die Zeugnisverleihung und die Abifahrt freuen. Zumindest wäre es so in einem Jahr ohne Corona-Pandemie gewesen. 2021 bleiben stattdessen derzeit noch viele Fragen offen.